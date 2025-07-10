The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Demografie

Suizide in der Schweiz: Anzahl Fälle bei älteren Menschen hat sich vervierfacht

Natrum-Pentobarbital
Reise ohne Wiederkehr: Das Barbitorat Natrium-Pentobarbital ist das Mittel der Wahl der Sterbehilfe in der Schweiz. Keystone / Alessandro Della Bella

Die Suizidrate unter älteren Menschen erreicht in der Schweiz Rekordwerte. Der Hauptgrund dafür ist die Sterbehilfe. Andere Suizide sind rückläufig, es gibt aber einen signifikanten Geschlechterunterschied.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
5 Minuten
SRF

Suizid. Gemäss dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) haben sich Seniorinnen und Senioren im Jahr 2023 42-mal häufiger das Leben genommen als Menschen anderer Altersgruppen.

Und die Zahlen nehmen zu: In den letzten 25 Jahren hat sich der Anteil der über 85-Jährigen in der Schweiz, die sich für einen Suizid entscheiden, vervierfacht. Bei den 65- bis 84-Jährigen hat sich dieser Anteil verdoppelt.

Bei der jüngeren Bevölkerung ist die Suizidratre in den letzten zwei Jahrzehnten hingegen um etwa 30 Prozent gesunken.

Externer Inhalt

Eine Analyse der Fälle zeigt, dass diese hohen Zahlen bei Senioren und Seniorinnen grösstenteils auf die häufige Inanspruchnahme der Sterbehilfe zurückzuführen sind. Suizidhilfe ist in der Schweiz legal, wenn sie nicht aus selbstsüchtigen Motiven erfolgt.

Wie funktioniert die Sterbehilfe in der Schweiz, wie erleben Sie jene, die sie in Anspruch nehmen. Finden Sie all dies hier in unserem umfassenden Dossier:

In den letzten 25 Jahren hat die Sterbehilfe in der Schweiz eine rasante Entwicklung erlebt. Je älter man wird, desto höher ist der Anteil der begleiteten Suizide. Bei den 65- bis 84-Jährigen waren 2023 rund 80 Prozent der Suizide begleitet, bei den über 85-Jährigen sogar 90 Prozent.

Suizid und assistierter Suizid: verwandt oder grundverschieden?

In der Fachwelt ist umstritten, ob man assistierte Suizide mit nicht begleiteten überhaupt in einen Zusammenhang stellen darf.

Laut Pierre Vandel, Chefarzt am Universitätsspital Lausanne, «ist es möglich, sich für den begleiteten Suizid zu entscheiden, ohne suizidale Gedanken zu haben». Er erklärt jedoch, dass einige seiner Kollegen diesbezüglich keinen Unterschied machen.

Anders sehen das die Sterbehilfeorganisationen. «Bewusste Suizide unterscheiden sich von anderen», sagt Jean-Jacques Bise, Co-Präsident von Exit in der Westschweiz.

Die Zahlen von RTS deuten darauf hin, dass beide Suizidarten zusammenhängen könnten. Bei sehr alten Menschen kreuzen sich zu Beginn der 2010er-Jahre die statistischen Kurven der beiden Suizidarten – ein Hinweis darauf, dass ab dann eine Verlagerung von nicht begleiteten zu begleiteten Suiziden stattfand.

Exit bietet seinen Mitgliedern seit 1982 die Begleitung in den Tod an. Seit 2014 können diese auch Personen in Anspruch nehmen, die an Mehrfacherkrankungen ohne unmittelbare Lebensgefahr leiden – vorausgesetzt, sie sind voll urteilsfähig.

Depressionen zusammen mit sozialer Isolation sind die Hauptursachen für nicht begleitete Suizide bei älteren Menschen.

Pierre Vandel, Universitätsspital Lausanne

«Wir helfen nicht Menschen, die lebensmüde sind», betont Jean-Jacques Bise von Exit. Ist es bei einer Depression möglich, Exit in Anspruch zu nehmen? Ja, sagt Bise, aber wenn einer psychisch kranken Person beim Sterben geholfen werde, «dann wegen der Krankheit, nicht wegen der Depression».

Laut Pierre Vandel vom Universitätsspital Lausanne sind Depressionen zusammen mit sozialer Isolation die Hauptursachen für nicht begleitete Suizide bei älteren Menschen.

Unterschiede zwischen den Geschlechtern

Was die Zahlen auch zeigen: Es gibt starke Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Bis zum Beginn der 2010er-Jahre nahmen sich Frauen deutlich weniger häufig das Leben als Männer.

Seitdem steigt die Kurve der begleiteten Suizide auch bei den Frauen stark an und Frauen beenden ihr Leben aus eigenem Antrieb fast ausschliesslich auf diese Weise. Bei Männern hingegen gibt es immer noch einen vergleichsweise hohen Anteil von nicht begleiteten Suiziden.

Externer Inhalt

«Männer drücken ihre Gefühle weniger aus als Frauen», erklärt der Psychiater Pierre Vandel. Darum sei es bei ihnen schwieriger, suizidale Gedanken zu erkennen und ihnen rechtzeitig zu helfen. Das erkläre die Tendenz von Männern, sich häufiger ohne Unterstützung das Leben zu nehmen.

Haben Sie selbst Suizidgedanken oder kennen Sie eine Person, die Unterstützung benötigt? Dann kontaktieren Sie in der Schweiz die Dargebotene Hand, Telefon 143. E-Mail- und Chat-Kontakte finden Sie auf www.143.chExterner Link. Das Angebot ist anonym und kostenlos.

Für Kinder und Jugendliche betreibt Pro Juventute die Telefonnummer 147, auch hier ist der Austausch per SMS, Chat und E-Mail möglich, alle Details auf www.147.chExterner Link.

Weitere Informationen und Kontaktstellen in den einzelnen Kantonen finden Sie auf www.reden-kann-retten.chExterner Link. Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben, gibt es auf www.trauernetz.chExterner Link.

Eine Liste mit Hilfsangeboten in DeutschlandExterner Link finden Sie bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention, eine für Österreich bei der Suizidprävention AustriaExterner Link.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

Mehr lesen
Ein Betagter im Rollstuhl

Mehr

Warum die Schweiz die Suizidhilfe nicht regulieren will

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Kanton Neuenburg verlangt eine gesetzliche Regelung der Sterbehilfeorganisationen und des assistierten Suizids. Der Vorschlag wird scheitern.

Mehr Warum die Schweiz die Suizidhilfe nicht regulieren will
yoshi s hand

Mehr

Yoshi reist in die Schweiz und stirbt

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Ein Mann aus Japan reist in die Schweiz, um zu sterben. Wir haben ihn bei seiner letzten Reise begleitet. Das ist seine Geschichte.

Mehr Yoshi reist in die Schweiz und stirbt
Rollstuhl

Mehr

Die Sterbehelfer – was sind sie für Menschen?

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht In der Schweiz ist Freitod-Begleitung ein Beruf. Sie reichen Sterbewilligen tödliche Medikamente und bleiben bis zum letzten Atemzug in ihrer Nähe.

Mehr Die Sterbehelfer – was sind sie für Menschen?

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft