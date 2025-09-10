Die Beschlüsse des bernischen Grossen Rates

Der bernische Grosse Rat hat am Mittwoch ...

(Keystone-SDA) – den Geschäftsbericht der Universität Bern für das Jahr 2024 einstimmig zur Kenntnis genommen.

– den Geschäftsbericht der Berner Fachhochschule für das Jahr 2024 einstimmig mit 151 Stimmen zur Kenntnis genommen.

– den Geschäftsbericht der Pädagogischen Hochschule für das Jahr 2024 einstimmig mit 152 Stimmen zur Kenntnis genommen.

-nach langer und engagierter Debatte einen Projektierungskredit von 15,7 Mio. Franken für das Kunstmuseum Bern angenommen mit 91 zu 44 Stimmen bei 16 Enthaltungen.

– den Beitrag für die Stiftung Mémoires d’ici im Berner Jura von 536’600 Franken auf 570’000 Franken erhöht. Das Dokumentations- und Forschungszentrum widmet sich dem Erhalt und der Stärkung der kulturellen Identität im Berner Jura.

– zwei Punkte eines Postulats überwiesen, die auf eine bessere Abgeltung bei kostspieligen denkmalpflegerischen Auflagen bei schützenswerten Gebäuden abzielen. Zwei weitere Punkte überwies der Rat ebenfalls, schreib sie aber als erledigt gleich ab.

– einen Vorstoss mit 102 zu 20 Stimmen bei 20 Enthaltungen abgelehnt, der verlangt, dass die tibetische Sprache und Kultur weiterhin im Studienangebot der Universität Bern bleibt. Der Regierungsrat hätte sich dafür bei der Universität einsetzen sollen.

– vier Punkte einer Motion überwiesen, damit der Kanton mehr Studienplätze in der Medizin schafft, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

– einen Vorstoss in der Form eines Postulats überwiesen, das verbesserte Zulassungsbedingungen fürs Studium der Veterinärmedizin zur Stärkung der medizinischen Versorgung im Nutztierbereich verlangte. Das Postulat wurde mit 124 zu 19 Stimmen überwiesen.

– ein Postulat überwiesen, wonach die Regierung prüfen soll, wie der Vorstufenabzug für Lehrkräfte abgeschafft werden könnte. Das Postulat wurde mit 141 zu 2 Stimmen gutgeheissen.

– einen Vorstoss mit 102 zu 43 Stimmen und 1 Enthaltung überwiesen, der die Vermittlung von einheimischen Traditionen, Werten und kulturellem Erbe in der bernischen Volksschule stärken will. Die von der Regierung beantrage Abschreibung lehnte der Rat ab.

– einen Vorstoss mit 19 Stimmen bei 10 Enthaltungen überwiesen und als erledigt abgeschrieben, der eine gesetzliche Grundlage verlangte, damit Schulen temporär oder dauerhaft handyfreie Zonen einrichten können.