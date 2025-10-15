Ehemalige Basler Hauptpost erhält Geld für Restaurierung

Keystone-SDA

Die ehemalige Hauptpost an der Freien Strasse in Basel erhält vom Kanton eine Denkmalsubvention von 856'000 Franken. Dies hat der Grosse Rat am Mittwoch mit 88 zu 6 Stimmen bei 6 Enthaltungen entschieden. Der Bund beteiligt sich mit einem gleich hohen Betrag.

(Keystone-SDA) Das Geld ist beispielsweise für den Erhalt und die Restaurierung der Sandsteinfassaden und der Dekorationsmalereien in der Schalterhalle bestimmt. Zudem sollen Arkaden aus dem integrierten Vorgängerbau des 16. Jahrhunderts sollen wieder aufgebaut werden. Grundlage für das gesprochene Geld ist der Verfassungsauftrag zum Denkmal- und Kulturgüterschutz.

Johann Jakob Stehlin d. J. baute das Gebäude im Jahr 1852/53. Nur wenige Jahre später musste es vergrössert werden. Friedrich Schmidt schuf den Erweiterungsbau mit der markanten neogotischen Säulenhalle in den Jahren 1878/80.

Die Post schloss die grosse Filiale im Jahr 2021. Derzeit saniert die Axa-Anlagestiftung das Gebäude. Vorgesehen sind Verkaufsflächen und Büro. Gemäss Axa hätten die Räume schon im Frühling dieses Jahres bezugsbereit sein sollen. Dabei kam zu einer baulichen Verzögerung. Das Datum der Wiedereröffnung ist noch nicht bekannt.