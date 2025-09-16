The Swiss voice in the world since 1935
Frau greift in Herisau in Häcksler und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Bei einem Arbeitsunfall in Herisau am Montagnachmittag hat sich eine 70-Jährige schwer verletzt. Die Frau griff gemäss der Polizei in einen laufenden Häcksler und musste durch den Rettungsdienst mit Handverletzungen in ein Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine 70-jährige Frau zerkleinerte mit einem Häcksler auf ihrem privaten Grundstück Grünabfälle, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Aus noch ungeklärten Gründen habe sie in den Häcksler gegriffen. Die Polizei klärt den genauen Unfallhergang ab.

