Heute in der Schweiz

Die gewaltige Sturzflut in der Grenzregion zwischen Nepal und Tibet hat ein Bild der Zerstörung hinterlassen und bisher 353 Menschen das Leben gekostet, über 1500 Personen gelten als vermisst . Eine zuvor als vermisst gemeldete Schweizerin konnte laut den nepalesischen Behörden gerettet werden.

Daneben liegen laut dem Schweizer Aussendepartement EDA bisher keine Informationen über Schweizer Verletzte oder Verstorbene vor. Schweizer Staatsangehörige vor Ort seien gehalten, die Anweisungen der lokalen Behörden zu befolgen. In dringenden Fällen verweist das EDA auch auf ihre HelplineExterner Link, die rund um die Uhr erreichbar ist.

Rund 20 reisende Personen sind auf Travel Admin, der Reise-App des EDA, im Gebiet registriert, zudem sind im Auslandschweizerregister rund 120 Personen angemeldet. Dazu, wie viele Schweizer Staatsangehörige sich in der betroffenen Region aufhalten, könne laut EDA keine Angabe gemacht werden.

Die Schweiz stellt eine Million US-Dollar für humanitäre Hilfsmassnahmen vor Ort bereit, um die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser, Notunterkünften oder medizinischer Versorgung zu unterstützen. Vor Ort bereiten sich Schweizer Hilfsorganisationen wie Helvetas oder das Rote Kreuz darauf vor, am Freitag in das Katastrophengebiet zu fahren. Doch «die Rettungsaktion gestaltet sich ausgesprochen schwierig», sagt die SRF-Südasien-Korrespondentin. Viele Gegenden in der Grenzregion seien nur schwer zugänglich – derzeit gelange man nur mit dem Helikopter dorthin.