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Glückspilz gewinnt eine Million Franken bei Swiss Lotto

Keystone-SDA

Swiss Lotto hat bei der Ziehung vom Samstag eine neue Millionärin oder einen neuen Millionär gekürt. Dank eines Sechsers gewinnt der oder die Glückliche genau eine Million Franken. Nur die Glückszahl fehlte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die ausgelosten Zahlen waren die 8, 22, 24, 25, 31 und 33, wie Swisslos mitteilte. Die Glückszahl wäre die 1 gewesen. Als Replay-Zahl wurde die 3 gezogen und als Joker-Zahl die 672357. Für die nächste Ziehung vom Mittwoch befinden sich 15,3 Millionen Franken im Jackpot.

https://www.swisslos.ch/de/swisslotto/einzeltipps/spielen.html

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