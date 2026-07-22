Hitze und Trockenheit könnten auch Zecken und Japankäfern zusetzen

Teilen

Die andauernde Hitze und Trockenheit sorgt nicht nur für Schäden für die Vegetation und für negative Folgen für vulnerable Menschen. Sie könnte auch den für Mensch und Flora gefährlichen Zecken und Japankäfern zusetzen.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Zecken mögen keine Hitze und Trockenheit. Deshalb sind sie im Frühling, im Frühsommer und im Herbst am aktivsten, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schreibt. Dasselbe gilt für die Larven der Japankäfer, die in trockenen Böden keine guten Bedingungen für ihre Entwicklung antreffen.

Lässt sich nun daraus schliessen, dass die Gefahr der Spinnentiere und Käfer für Mensch und Vegetation wegen der andauernden Hitze- und Trockenheitsperiode abnimmt? Fachstellen geben sich hierzu noch zurückhaltend.

Wenn sich die Trockenperioden mehren, könnte sich das durchaus auf das Verhalten der Zecken auswirken, ist auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA aus dem Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut (Swiss TPH) zu erfahren.

Zecken waren schwer zu finden

Man habe zwar keine vergleichbare Daten erhoben. «Aber innerhalb eines Masterprojekts erwies sich die Suche nach Zecken als schwierig, was wohl auf die Trockenheit zurückzuführen ist», so Pie Müller, Leiter der Forschungsgruppe Vector Biology am Swiss TPH.

Beim Bundesamt für Gesundheit hat man keine Informationen zur Quantität der Zeckenpopulation – dafür aber über die Entwicklung der Krankheiten, die durch Zeckenbisse übertragen werden können, namentlich die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder die Lyme-Borreliose.

Aus der Jahresvergleichsgrafik ist herauszulesen, dass die erfassten Infektionszahlen mit FSME im Juni 2026 deutlich unter denjenigen im Vergleichsmonat des vergangenen Jahrs lagen – nämlich bei 1,18 Fällen gegenüber 1,46 Fällen pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei der Borreliose. Hier standen im Juni 2026 23,16 Infektionen pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner 28,45 Fällen im Jahr zuvor gegenüber.

Diese Vergleiche sind allerdings mit Vorsicht zu geniessen, da es besonders bei den relativ niedrigen Fallzahlen von FSME von Jahr zu Jahr zu grossen statistischen Schwankungen kommen kann.

Japankäfer mögen Hitze, ihre Larven nicht

Den für Pflanzen schädlichen Japankäfern macht die Hitze und Trockenheit nichts aus – im Gegenteil, wie Timo Börker vom kantonalen Pflanzenschutzdienst der Basler Stadtgärtnerei auf Anfrage sagte. «Temperaturen von 21 bis 35 Grad sind Idealbedingungen für die Käfer.»

Nicht aber für deren Larven, die bei Trockenheit keine guten Bedingungen für ihre Entwicklung vorfinden würden. «Die Witterung spielt uns bei der Bekämpfung des Japankäfers also entgegen», so Börker. Allerdings liessen sich die Auswirkungen erst in der kommenden Saison wirklich feststellen.