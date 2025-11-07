Koreanische Popstars von BTS reisen für Serie durch die Schweiz

Keystone-SDA

Die koreanischen Popstars Jungkook und Jimin von der Boyband BTS sind für den Dreh der Serie "Are You Sure?!" durch die Schweiz gereist. Sechs von acht Episoden der zweiten Staffel sind in diesem Rahmen entstanden.

(Keystone-SDA) Der 30-jährige Jimin und der 28-jährige Jungkook waren fast eine Woche lang in der Schweiz unterwegs, wie Schweiz Tourismus am Freitag mitteilte. Die Organisation habe die Produktionsfirma bei der Planung unterstützt, etwa mit Unterkünften, Drehorten und der Reiseorganisation.

Die Schweiz sei aufgrund «ihrer landschaftlichen Vielfalt und lebendigen Kultur» als Austragungsort ausgewählt worden, heisst es in der Mitteilung. Wo genau die Dreharbeiten stattfanden, geht daraus nicht hervor. «20 Minuten» schreibt unter Berufung auf koreanische Medienberichte, dass die beiden Megastars unter anderem in Interlaken und am Vierwaldstättersee unterwegs waren.

Die zweite Staffel von «Are You Sure?!» wird ab dem 3. Dezember auf Disney+ ausgestrahlt. Das Projekt sei «eine persönliche Reise zweier enger Freunde» und stelle «ihre besondere Verbindung in den Mittelpunkt», schreibt Schweiz Tourismus. Die Serie ist das erste gemeinsame Projekt von Jungkook und Jimin, seit sie diesen Sommer den Militärdienst beendet haben.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, ihre Fans sind auf der ganzen Welt verteilt. Seit Sommer 2022 war die Band zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst ableisten mussten. Kommenden Frühling gehen sie auf Welttournee.