Europas Frauen ist Abtreibung vielfach verwehrt

Der Zugang zum Schwangerschaftsabbruch ist in Europa sehr unterschiedlich. A European Perspective

Fortpflanzungsrechte standen in den letzten Monaten weltweit im Mittelpunkt der politischen Debatten. Während Donald Trump nach einem Wahlkampf, in dem der Zugang zum Schwangerschaftsabbruch ein zentrales Thema war, sein Amt antritt, befindet sich auch Europa an einem Scheideweg zwischen liberaler Politik und restriktiven Gesetzen.

Und während die Pro-Life-Bewegung überall auf der Welt an Zugkraft gewinnt, fordern Aktivist:innen eine EU-weite Garantie für den Zugang zu sicheren Abtreibungen. Von Ungarn bis Italien, Frankreich, Finnland und darüber hinaus betrachten wir die Abtreibungsrechte aus einer europäischen PerspektiveExterner Link.

«Eine weitere Schwangerschaft hätte ich weder psychisch noch physisch verkraftet. Aber der Eingriff war schrecklich», erinnert sich Fanni (nicht ihr richtiger Name), eine 32-jährige ungarische Psychologiestudentin. Als sie sich im Sommer 2023 in Budapest für eine Abtreibung entschied, musste die zweifache Mutter zwei Arzttermine wahrnehmen, um sie davon zu überzeugen, die Schwangerschaft zu Ende zu bringen, erzählt Fanni.

Schliesslich gelang es ihr, einen Abtreibungseingriff nur fünf Tage vor der gesetzlichen Frist von zwölf Wochen vornehmen zu lassen. Während des gesamten Prozesses musste sie zweimal den Herzschlag des Fötus abhören und erhielt einen Zettel mit dessen Vitaldaten und Alter. «Es ist furchtbar … Man will es nicht tun. Es war psychisch anstrengend und hat der ohnehin schon schwierigen Entscheidung noch Schuldgefühle draufgeladen», sagte sie gegenüber A European Perspective.

In Ungarn hat die konservative Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orbán in den letzten Jahren das Recht auf Geburtenkontrolle schrittweise ausgehöhlt. Fannis Erlebnis war die Folge eines im September 2022 verabschiedeten Gesetzes, das Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen, dazu verpflichtet, mit den «lebenswichtigen Funktionen» des Fötus «in klar erkennbarer Weise» konfrontiert zu werden.

Obwohl es sich eher um eine Empfehlung als um eine strenge gesetzliche Vorschrift handelt, bedeutet das Verfahren häufig, dass die Frau den Herzschlag des Fötus abhören muss, bevor sie die Schwangerschaft abbrechen kann.

Bei einer Demonstration zum Internationalen Tag der sicheren Abtreibung vor dem Parlamentsgebäude in Budapest, Ungarn, am 28. September 2022 halten Menschen Plakate hoch. Auf Vorschlag der von Ministerpräsident Viktor Orban geführten Regierung hat das ungarische Parlament die Abtreibungsvorschriften verschärft. Aktivisten kritisieren, dass schwangere Frauen ab dem 15. September 2022 den Herzschlag des Fötus abhören müssen, bevor sie eine Abtreibung vornehmen lassen. Afp

Jennifer, eine weitere Ungarin, entschied sich für eine Abtreibung im Ausland in Österreich, die sie 500 € kostete. «In Österreich gab es keine Fragen, keine Videos von Babys, kein Abhören von Herzgeräuschen und all die anderen Dinge, die mich aufgeregt hätten. Niemand hat meine Entscheidung in Frage gestellt oder mir das Gefühl gegeben, dass ich mich schäme», sagt sie.

«Wenn Sie es sich leisten können, würde ich Ihnen empfehlen, für eine bessere Betreuung ins Ausland zu gehen. Der Prozess war emotional anstrengend, aber es war eine Erleichterung, mit Respekt und Würde behandelt zu werden. Das hat den Unterschied ausgemacht.»

Eine Geschichte von zwei Realitäten

Diese Geschichten verdeutlichen die Kluft innerhalb Europas in Bezug auf reproduktive Rechte. Während einige Länder eine fortschrittliche Gesetzgebung verfolgen, setzen andere einige der strengsten konservativen Politiken weltweit durch. Im März 2024 hat Frankreich als erstes Land der Welt das Recht auf Abtreibung ausdrücklich in seiner Verfassung verankert und ist damit in Europa führend bei der Sicherstellung des Zugangs zur Abtreibung.

Auch Slowenien ist ein überzeugendes Beispiel für den freien Zugang zum Schwangerschaftsabbruch. Obwohl das Recht auf Abtreibung in der slowenischen Verfassung nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist in Artikel 55 seit der Unabhängigkeit Sloweniens im Jahr 1991 die freie Wahl des Kinderwunsches verankert. Heute hat das Land eine der niedrigsten Abtreibungsraten bei Jugendlichen in EuropaExterner Link.

«Das Beispiel Sloweniens zeigt, wie die Normalisierung des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen und die Integration umfassender Aufklärung zu besseren Ergebnissen führt», sagt die slowenische Aktivistin Nika Kova, Koordinatorin der europäischen Kampagne «My Voice, My Choice». «Wenn Abtreibung legalisiert und zugänglich ist, sinken die Abtreibungsraten statistisch gesehen aufgrund einer besseren reproduktiven Aufklärung», erklärt Kovac.

Im krassen Gegensatz dazu war der Eingriff in Malta bis 2023 verboten, selbst wenn das Leben einer Frau in Gefahr war. Eine jüngste Gesetzesänderung hat das Verbot sehr restriktiv gehalten und schliesst Gründe wie sexuellen Missbrauch oder fötale Anomalien aus. In diesem überwiegend katholischen Land, in dem der römisch-katholische Glaube Staatsreligion ist, gibt es nach wie vor grossen Widerstand gegen die Abtreibung, und neun von zehn Bürgern sind gegen eine Legalisierung, berichtet RTBF. Als Malta 2004 der Europäischen Union beitrat, hiess es in der Beitrittsurkunde ausdrücklich, dass kein EU-Vertrag «die Anwendung der nationalen Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch im Hoheitsgebiet Maltas berühren sollte».

Die Haltung der katholischen Kirche zu Abtreibungsrechten kann dazu beitragen, die Position Maltas zu diesem Thema zu erklären. In seiner Rede an das Diplomatische Korps im Jahr 2025 bezeichnete Papst Franziskus den Gedanken eines Rechts auf Abtreibung als «inakzeptabel» und erklärte, er «widerspreche den Menschenrechten, insbesondere dem Recht auf Leben», wie Vatican News berichtet. Laut dem Papst müsse «alles Leben geschützt werden, jeder Moment davon, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod, weil kein Kind ein Fehler ist oder schuldig daran, zu existieren, ebenso wenig wie einem alten oder kranken Menschen die Hoffnung genommen und er ausrangiert werden kann.»

«Von den 49 Ländern in Europa haben 44 den Schwangerschaftsabbruch auf Antrag oder aus sozioökonomischen Gründen legalisiert», erklärt Leah Hoctor, Regionaldirektorin für Europa des in Genf ansässigen Center for Reproductive Rights (CRR). In einem Interview mit RTS und SWI swissinfo.ch für A European Perspective bezeichnet sie Malta als eine von fünf Ausnahmen in Europa, zu denen auch Andorra, Liechtenstein, Monaco und Polen gehören, «wo Abtreibung grundsätzlich nicht verfügbar ist».

«20 Millionen Frauen in Europa ohne Zugang zu einem sicheren und zugänglichen Schwangerschaftsabbruch»

Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Polen seit den 1990er-Jahren weder auf Antrag noch aus sozioökonomischen Gründen erlaubt. Im Oktober 2020 verschärfte ein Urteil des Verfassungsgerichts die Restriktionen weiter und verbot den Schwangerschaftsabbruch sogar im Falle einer fötalen Schädigung. Mit dieser Entscheidung wurde ein nahezu vollständiges Verbot verhängt, so dass zahllose Frauen keine legalen Möglichkeiten für einen Schwangerschaftsabbruch haben.

Eine Demonstrantin hält ein Transparent mit der Aufschrift «Frau ist gleich Mensch, Embryo nicht» während einer Demonstration von Frauen und Abtreibungsbefürwortern vor dem polnischen Parlament in Warschau am 23. Juli 2024 hoch. Frauen gingen in polnischen Städten auf die Strasse, um gegen die Entscheidung des Parlaments zu protestieren, einen Gesetzentwurf zur Entkriminalisierung der Abtreibungshilfe in dem traditionell katholischen Land abzulehnen. AFP

Um Frauen dabei zu helfen, diese Einschränkungen zu überwinden, gründeten Aktivistinnen Ciocia Czesia (Tante Tschechin), eine Initiative, die es Frauen ermöglicht, für den Eingriff nach Tschechien zu reisen. In einem Interview mit CT für A European Perspective erklärt die Mitbegründerin Jolanta Nowaczyk: «In späteren Stadien der Schwangerschaft kann eine Reise ins Ausland für einen Schwangerschaftsabbruch die einzig mögliche Wahl sein. So wird beispielsweise in der Regel in der 15. oder 16. Schwangerschaftswoche festgestellt, dass der Fötus missgebildet ist, was für die Einnahme von Pillen etwas zu spät ist. In solchen Fällen reisen sie in der Regel in Länder wie Tschechien, die Niederlande oder das Vereinigte Königreich».

Die Reise ist jedoch nicht für alle möglich. Die 44-jährige Magdalena aus Torun erinnert sich: «Meine erste Abtreibung hatte ich im Alter von 24 Jahren, mit Medikamenten, die ich in einer Zeitungsanzeige gefunden hatte. Sie wurden als ‹Wiederherstellung der Menstruation› verkauft. Insgesamt habe ich fünf Mal abgetrieben, und zwar immer zu Hause, allein, mit Pillen, die ich im Internet gekauft habe. Ins Ausland zu reisen war für mich nie eine Option, das konnte ich mir finanziell nicht leisten.»

«Nur Frauen, die das Geld haben, an einen anderen Ort zu reisen, sich [von der Arbeit] freistellen zu lassen und für das Hotel und den Eingriff bezahlen können, können dies sicher und schnell tun», kommentiert Nika Kovač von der Kampagne «My Voice, My Choice». Mit dieser Initiative soll sichergestellt werden, alle Frauen in der EU freien Zugang zu sicheren Abtreibungsdiensten haben, unabhängig davon, wo sie leben. «Die Situation in Europa ist viel schlimmer, als wir dachten», sagt Kovač über die Recherchen der Kampagne zum Zugang zu Abtreibungsdiensten. «Zwanzig Millionen Frauen haben keinen Zugang zu einem sicheren und zugänglichen Schwangerschaftsabbruch.»

Eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs auf EU-Ebene ist keine Option, da die Abtreibungsgesetze gemäss den EU-Verträgen weiterhin in die Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten fallen. Stattdessen zielt die Petition auf Massnahmen ab, die den grenzüberschreitenden Zugang für Frauen in Ländern mit restriktiven Gesetzen ermöglichen. Im Dezember 2024 hat die Kampagne «My voice, my choice» eine Million Unterschriften zur Unterstützung des vorgeschlagenen EU-weiten Abtreibungsgesetzes gesammelt.

In Brüssel traf RTBF Lana Cop, eine der Koordinatorinnen der Kampagne, für A European Perspective (Video auf englisch):

Systembedingte Hindernisse

«Selbst in Ländern mit legalem Zugang hindern systembedingte Hindernisse Frauen oft daran, eine rechtzeitige Behandlung zu erhalten», sagt Leah Hoctor vom CRR. Dies gilt auch für Länder wie Frankreich: In einer im September 2024 veröffentlichten Umfrage gaben 82% der Frauen, die in diesem Land einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen hatten, an, dass es nach wie vor Hindernisse gebe, und nannten lange Wartezeiten und Unterschiede beim Zugang zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, wie Radio France berichtetExterner Link.

In einigen Ländern, in denen ein gesetzlicher Anspruch auf ein sicheres Verfahren besteht, kann die Schwierigkeit, einen Anbieter zu finden, Frauen dazu veranlassen, einen Schwangerschaftsabbruch weit weg von zu Hause durchzuführen. Dies ist in Portugal der Fall. Einem kürzlich erschienenen BerichtExterner Link der Generalinspektion für das Gesundheitswesen zufolge geben viele Ärzte im Land an, aus Gewissensgründen abtreiben zu wollen, und zwingen die Gesundheitseinrichtungen, die Patientinnen weiterzuleiten.

Diese Situation hat viele Frauen in Portugal dazu gebracht, Abtreibungsdienste im Ausland in Anspruch zu nehmen. Allein im Jahr 2023 liessen 530 in Portugal lebende Frauen in den Grenzkliniken von Vigo und Badajoz in Spanien abtreiben, erklärte die nationale Koordinatorin der Kampagne «My Voice My Choice», Diana Pinto, gegenüber LusaExterner Link. Doch auch in Spanien gibt es Lücken: Zwischen 2011 und 2020 mussten 45’000 Spanierinnen für eine Abtreibung ausserhalb ihrer Provinz reisen, berichtete RTVEExterner Link im Jahr 2022.

Am 10. Januar 2025 debattierte das portugiesische Parlament in einer von der Sozialistischen Partei (PS) initiierten Sitzung über Änderungsvorschläge zum Abtreibungsgesetz. Neben anderen Änderungen strebte die PS eine Verlängerung der gesetzlichen Fristen für eine Abtreibung an. Letztendlich wurden alle vorgeschlagenen Änderungen abgelehnt – ein Ergebnis, das vom Ständigen Rat der Portugiesischen Bischofskonferenz begrüsst wurde, berichtet LusaExterner Link.

In Italien ist der Schwangerschaftsabbruch zwar seit 1978 legal, aber die hohe Zahl der Verweigerer aus Gewissensgründen – 90% in einigen Regionen – zwingt die Frauen oft dazu, sich an die private Gesundheitsversorgung oder an Pro-Choice-Gruppen zu wenden. Dies war der Fall bei Kiara, die in der Provinz Brescia in der Lombardei lebt.

Kiara erfuhr im März 2022, dass sie schwanger war. «Ich wollte sofort abtreiben, weil ich nicht die Absicht habe, Mutter zu werden», erzählt sie A European Perspective, «aber als ich zu meinem Hausarzt ging, erfuhr ich, dass er ein Verweigerer aus Gewissensgründen ist.» Daraufhin wandte sie sich an die sozialen Medien, wo sie die Telegram-Gruppe «IVG Sto benissimo» fand, ein italienisches Pro-Choice-Netzwerk, das Frauen mit Ärzten in ihrer Nähe in Kontakt bringt, die keine «Abtreibungsgegner aus Gewissensgründen» sind.

Auch die 34-jährige Greta aus Florenz in der Toskana berichtet, dass ihr Arzt, sobald sie 2019 von ihrer Schwangerschaft erfuhr, behauptete, er könne die Bescheinigung über die Schwangerschaft, den ersten Schritt für eine Abtreibung, nicht ausstellen. Greta musste zu einem privaten Gynäkologen gehen. «Das hat mich ziemlich verbittert, denn niemand sollte zu einem privaten Gynäkologen gehen müssen, nur um eine Bescheinigung zu bekommen», sagt sie.

Aktivist:innen nehmen an einem von der italienischen Abtreibungsgegner-Bewegung organisierten Marsch mit dem Titel «Nationaler Marsch Wir wählen das Leben» (Marcia nazionale Scegliamo la Vita) am 21. Mai 2022 im Zentrum Roms teil. AFP

Die rechtsextreme italienische Regierung unter der Führung von Giorgia Melonis Partei Fratelli d’Italia sieht sich immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, die reproduktiven Rechte der Frauen zu untergraben und Kampagnen gegen Abtreibung zu unterstützen. Am 23. April stimmte der italienische Senat endgültig einer von der Fratelli d’Italia vorgeschlagenen Änderung zu, die die Präsenz von Abtreibungsgegnern in Familienplanungskliniken legitimiert. In einigen Krankenhäusern haben Abtreibungsgegner sogar eigene Räume in denselben Fluren, in denen Abtreibungen vorgenommen werden.

Auf lokaler Ebene erhalten die Abtreibungsbewegungen in Italien bereits institutionelle Unterstützung. Im Jahr 2022 stellte der piemontesische Regionalrat Maurizio Marrone, Mitglied der Fratelli d’Italia, 460’000 Euro für Vereinigungen zur Verfügung, die «den sozialen Wert der Mutterschaft» und den Schutz des «werdenden Lebens» fördern. Dieser Betrag wird in den Jahren 2023 und 2024 verdoppelt. Laura Onofri, Vorsitzende der Vereinigung «Se Non Ora Quando? Torino» («Wenn nicht jetzt, wann dann? Turin») gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung, stellte fest, dass nur Pro-Life-Gruppen auf den Aufruf zur Einreichung von VorschlägenExterner Link geantwortet haben: «Es gibt einen klaren Wunsch, Frauen gegen die Abtreibung unter Druck zu setzen.»

Strafgesetzbuch und Übungskurse mit Papayas

In ihren LeitlinienExterner Link zur Verbesserung der Abtreibungsversorgung weltweit empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO die vollständige Entkriminalisierung des Verfahrens. Dennoch haben mehrere europäische Länder noch immer Abtreibungsparagraphen in ihrem Strafgesetzbuch.

Leah Hoctor vom CRR kommentiert: «Zwei Beispiele dafür sind das Vereinigte Königreich und Deutschland. Das sind zwei Länder, in denen Frauen im Allgemeinen Zugang zu Abtreibungen haben, wenn sie sie brauchen. Aber aufgrund der Art und Weise, wie sie im Strafgesetzbuch behandelt wird, gibt es immer noch viele Stigmata, die sie umgeben. Im Vereinigten Königreich ist die Zahl der strafrechtlichen Verfolgungen von Frauen gestiegen, die einen Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Gesetzes beantragt und durchgeführt haben. Das ist natürlich ein grosses Problem für uns.»

Frauen mit Kopfbedeckungen mit der Aufschrift «Schwanger trotz Pille?» und «Schwanger trotz Spirale?» demonstrieren am 7. Dezember 2024 in Berlin für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Deutsche Aktivisten drängen auf eine Reform, um die rechtlichen Hürden für Frauen, die eine Abtreibung vornehmen lassen wollen, zu beseitigen. Die Emotionen zu diesem Thema kochen vor den vorgezogenen Wahlen in Deutschland hoch. AFP

Auch in Deutschland ist der Schwangerschaftsabbruch offiziell immer noch eine Straftat. «Strafrechtliche Gesetze haben eine abschreckende Wirkung», fügt Hoctor hinzu. «Arzte zögern möglicherweise, juristische Hilfe zu leisten, und die Frauen sind übermässigem Stress und Stigmatisierung ausgesetzt.» Im Oktober 2024 forderte eine Koalition aus 22 Organisationen den Bundestag auf, ein Gesetz zu verabschieden, das den Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch streicht und den Zugang zu diesem Verfahren von der 12. auf die 22. Schwangerschaftswoche zu erweitern.

Der rechtliche Status des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland hat dazu geführt, dass Ärzte in diesem Bereich nicht ausreichend ausgebildet sind. «Medizinische Fachkräfte werden im Rahmen ihres normalen Studiums nicht in diesem Verfahren ausgebildet», betont Hoctor. Diese Lücke hat Interessengruppen dazu veranlasst, «Papaya-Workshops» zu organisieren, in denen Fachleute Abtreibungstechniken mit Papayas üben, um den Vorgang zu simulieren, wie der BR im Mai 2024 berichtete.

In der Schweiz haben die Wahlberechtigten im Jahr 2002 beschlossen, den Eingriff während der ersten zwölf Schwangerschaftswochen zu legalisieren, und zwar «auf schriftlichen Antrag der Frau, die bestätigen muss, dass sie sich in einer Notlage befindet». Dieses Erfordernis und die Tatsache, dass die Abtreibungsgesetze immer noch im Strafgesetzbuch verankert sind, führen laut Barbara Berger, der Direktorin von Santé Sexuelle Suisse (Schweizerische Sexualgesundheit), zu einer anhaltenden Stigmatisierung. «Diese Art von System setzt das medizinische Personal unter Druck, das sicher sein will, dass die Frau die richtige Entscheidung trifft. Das führt zu einer Moralisierung», sagte sie in einem Interview mit SWI swissinfo.ch im Jahr 2023.

Für Santé Sexuelle Suisse liegt die Lösung auf der Hand: Der Schwangerschaftsabbruch sollte in der Schweiz nicht mehr durch das Strafgesetzbuch geregelt werden, sondern wie in Frankreich durch das Gesundheitsgesetz. Berger ist der Meinung, dass dies der Patientin die Möglichkeit geben würde, ihre eigene Entscheidung zu treffen und ihre Gesundheit in den Vordergrund zu stellen. «Wenn eine Frau ihre Entscheidung getroffen hat», so Berger, «sollte ihr der Schwangerschaftsabbruch ohne Verzögerung und ohne Hindernisse zugänglich sein.»

Historische Verschiebungen

Trotz der Herausforderungen in vielen Teilen Europas verschiebt sich die Landschaft in einigen Ländern mit einer historisch restriktiven Haltung zur Abtreibung. In Irland führte 2018 ein historisches Referendum zur Aufhebung des achten Zusatzartikels, der das «gleiche Recht auf Leben» von Mutter und Fötus anerkannt hatte. Diese Änderung ermöglichte es dem irischen Parlament, den Schwangerschaftsabbruch gesetzlich zu regeln, was zur Legalisierung von Abtreibungen bis zur zwölften

Schwangerschaftswoche oder unter bestimmten Umständen auch später führte. Die Abtreibungsgegner sind in Irland nach wie vor aktiv, stellen Aspekte der geltenden Gesetzgebung in Frage und setzen sich für weitere Einschränkungen ein.

Unterdessen hat Finnland 2023 eine bahnbrechende Reform verabschiedetExterner Link, die es Frauen erlaubt, eine Schwangerschaft bis zu zwölf Wochen ohne Begründung abzubrechen. Bis zu dieser Reform hatte Finnland die strengsten Abtreibungsgesetze in der nordischen Region, die die Zustimmung von zwei Ärzten für einen Abbruch vorschrieben.

Die Gesetzesänderung erleichterte zwar den Zugang und verringerte die Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, hatte aber laut Statistiken des finnischen Instituts für Gesundheit und WohlfahrtExterner Link keine nennenswerten Auswirkungen auf die Zahl der Eingriffe. Der Weg zu dieser historischen Parlamentsabstimmung begann mit einer Bürgerinitiative namens Oma Tahto («Eigener Wille»), die die Gesetzgeber zwang, auf die Forderung der Öffentlichkeit nach mehr Autonomie einzugehen.



Berichte von Martin Sterba (CT), Catherine Tonero und Garry Wantiez (RTBF), Rachel Barbara Häubi (Swissinfo/RTS), Veronica De Vore (Swissinfo), Sara Badilini (EBU), Alexiane Lerouge (EBU) und Lili Rutai (EBU).

Weitere Inhalte stammen von AFP, Arte, BR (Deutschland), Franceinfo (Frankreich), RTBF (Belgien), RTE (Irland), RTP (Portugal), RTVE (Spanien) und Swissinfo (Schweiz).

Unter-Redakteurin: Kate de Pury (EBU)

Projektleitung: Veronica De Vore (Swissinfo) und Alexiane Lerouge (EBU)

Illustration: Ann-Sophie De Steur

Besonderer Dank gilt allen AEP-Redakteuren, Aurore Spitaels, Belén López Garrido sowie allen Frauen, die mutig ihre Geschichten mit A European Perspective geteilt haben.

A European PerspectiveExterner Link wurde von der Vorbereitenden Massnahme der Europäischen Union – «Europäische Medienplattformen» – kofinanziert.

