Mann in Untersuchungshaft in Bern verstorben

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Ein Mann ist am Donnerstag in einer psychiatrischen Einrichtung in Bern in kritischem Gesundheitszustand aufgefunden worden. Er befand sich in Untersuchungshaft. Die Polizei geht davon aus, dass er selbst Hand an sich gelegt hatte. Hinweise auf eine Einwirkung Dritter lägen keine vor.

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(Keystone-SDA) Ein Ambulanzteam startete bereits vor Ort Reanimationsmassnahmen und brachte den Mann ins Spital. Dort verstarb er am Sonntag, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilten. Die Polizei untersucht den Vorfall.