The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Motorradfahrer stürzt in Malters LU und verletzt sich erheblich

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Montag in Malters LU bei einem Unfall erheblich verletzt worden. Der 59-Jährige sei auf der Luzernstrasse unterwegs gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Als er bremste, sei er gestürzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Motorradfahrer wurde von einer Ambulanz ins Spital gebracht. Die Staatsanwaltschaft bezifferte den Sachschaden auf 5000 Franken. Wegen des Unfalls stand auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft