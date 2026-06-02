Motorradfahrer stürzt in Malters LU und verletzt sich erheblich
Ein Motorradfahrer ist am Montag in Malters LU bei einem Unfall erheblich verletzt worden. Der 59-Jährige sei auf der Luzernstrasse unterwegs gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Als er bremste, sei er gestürzt.
(Keystone-SDA) Der Motorradfahrer wurde von einer Ambulanz ins Spital gebracht. Die Staatsanwaltschaft bezifferte den Sachschaden auf 5000 Franken. Wegen des Unfalls stand auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.