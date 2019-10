Dieser Inhalt wurde am 17. Oktober 2019 14:00 publiziert

Rechts, links, Mitte.. so werden politische Parteien beschrieben. Aber wo stehen sie zu den Hauptthemen der Schweizer Politik? Diese sieben Grafiken verraten es.

Für jede der sieben Parteien, die derzeit eine Fraktion bilden, gibt es einen "Smartspider", also das von der smartvoteexterner Link-Plattform erstellte Diagramm. Jedes Diagramm stellt die Positionen der Partei auf acht thematischen Achsen dar, die sich an Schlüsselbereichen der politischen Debatte in der Schweiz orientieren.

Die Grafik zeigt die Einstellung der Parteien, etwa zur Aussenpolitik, zur Wirtschafts- und Finanzpolitik, zur Ordnung und Sicherheit oder zu Migration.

Die Skalierung für jede Achse des Diagramms reicht von einem Minimum von 0 bis zu einem Maximum von 100. Je höher der Wert, desto stärker ist die Unterstützung der Partei für das dargestellte Ziel.

Insgesamt entsprechen die Profile, die sich aus den Berechnungen der smartvote-Forscher ergeben, recht gut den tatsächlichen Selbstdefinitionen der Parteien.







