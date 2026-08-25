Polizei nimmt nach Einbruch in Jona SG zwei junge Franzosen fest

Keystone-SDA

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Dank des Hinweises eines Buschauffeurs hat die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag nach einem Einbruch in eine Garage in Rapperswil-Jona zwei Franzosen festgenommen. Die beiden Männer könnten gemäss der Polizei für einen weiteren Einbruch verantwortlich sein. Autos wurden keine gestohlen.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 23.30 Uhr meldete sich ein Chauffeur eines öffentlichen Linienbusses bei der Notrufzentrale, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Ihm waren zwei junge Männer aufgefallen, die französisch sprachen und mit dem Linienbus in das Industriegebiet St. Dionys gefahren waren. «Aufgrund der Berichterstattung in den letzten Monaten war ihm dies verdächtig vorgekommen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Wie die Kantonspolizei Anfang April mitgeteilt hatte, nahm sie zum damaligen Zeitpunkt und seit Beginn des Jahres 28 Männer fest, die im Kanton St. Gallen in eine Autogarage eingebrochen sind und Luxusfahrzeuge stehlen wollten. Die jungen Männer aus Frankreich wurden über soziale Medien dafür angeworben. Aufgrund der Häufung solcher Einbrüche startete die Polizei eine Plakatkampagne, mit der mögliche Täter angesprochen werden sollen.

Zwei Festnahmen nach Fluchtversuchen

Nach der Meldung des Busfahrers in Rapperswil-Jona rückten mehrere Patrouillen aus den Kantonen St. Gallen, Schwyz und Zürich aus, wie es in der Mitteilung vom Dienstag weiter heisst. Die beiden Männer wurden schliesslich im Bereich eines Garagenbetriebs gesichtet. Nachdem einer von ihnen bereits ins Gebäude eingedrungen war, versuchte der andere zu fliehen und konnte festgenommen werden.

Als der Betrieb umstellt war, wollte auch der zweite Einbrecher fliehen und wurde ebenfalls verhaftet. Die beiden Festgenommenen sind 21 respektive 22 Jahre alt.

Am Dienstagmorgen wurde der Kantonspolizei gemäss Communiqué ein weiterer Einbruch in eine Autogarage gemeldet. An die Fahrzeugschlüssel seien die Täter nicht herangekommen. Die Polizei gehe aktuell davon aus, «dass die beiden Franzosen zwischen der Meldung des Chauffeurs und der Festnahme auch diesen Einbruch verübt haben dürften», heisst es im Communiqué weiter.