Rollerfahrer fährt Fussgängerin an und flüchtet
Ein unbekannter Rollerfahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Ebnat-Kappel SG eine 21-jährige Fussgängerin angefahren und diese verletzt. Der Mann flüchtete nach einem kurzen Gespräch, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.
(Keystone-SDA) Die Frau war mit einer Begleitperson in der Howartstrassse unterwegs, als sich gleichzeitig ein Roller aus der Richtung des Zentrums von Ebnat-Kappel näherte, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Der Rollerfahrer überfuhr den Fuss der 21-Jährigen, wobei diese verletzt wurde. Sie musste in ärztliche Behandlung. Die Polizei sucht Zeugen.