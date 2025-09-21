The Swiss voice in the world since 1935
Rollerfahrer fährt Fussgängerin an und flüchtet

Keystone-SDA

Ein unbekannter Rollerfahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Ebnat-Kappel SG eine 21-jährige Fussgängerin angefahren und diese verletzt. Der Mann flüchtete nach einem kurzen Gespräch, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau war mit einer Begleitperson in der Howartstrassse unterwegs, als sich gleichzeitig ein Roller aus der Richtung des Zentrums von Ebnat-Kappel näherte, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Der Rollerfahrer überfuhr den Fuss der 21-Jährigen, wobei diese verletzt wurde. Sie musste in ärztliche Behandlung. Die Polizei sucht Zeugen.

