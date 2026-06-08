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Selbstunfall in Chur: Fahrzeuglenker verletzt

Keystone-SDA

Ein Fahrzeuglenker hat am Sonntagabend in Chur auf der Arosastrasse einen Selbstunfall verursacht. Er fuhr um 21.30 Uhr talwärts Richtung Chur und kollidierte aus noch ungeklärten Gründen vor der Einfahrt und im Tunnel mehrmals beidseits mit den Mauern, wie die Stadtpolizei Chur mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Lenker habe unbestimmte Verletzungen erlitten und sei mit der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gebracht worden. Am Fahrzeug sei laut Mitteilung Totalschaden entstanden. Die Staatsanwaltschaft Graubünden habe beim Lenker eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

An den Stützmauern und Tunnelwänden sei Sachschaden entstanden. Die Strasse sei während der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt gewesen. Der Verkehr sei über Molinis umgeleitet worden. Die Stadtpolizei Chur kläre die genaue Unfallursache ab.

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