Silvesterfeier abgesagt: Dennoch Feuerwerk am Brandenburger Tor

Keystone-SDA

Nach der Absage der traditionellen Silvesterfeier am Brandenburger Tor soll an dem Berliner Wahrzeichen in diesem Jahr dennoch gefeiert werden. Das kündigte der Regierende Bürgermeister der deutschen Hauptstadt, Kai Wegner, an.

(Keystone-SDA) Geplant ist eine DJ-Party ab 22.00 Uhr und ein siebeneinhalbminütiges Feuerwerk, das ab Mitternacht live in der ARD übertragen werden soll. Es sei wichtig, dass es neben den Bildern vom Jahreswechsel aus Sydney und New York auch welche aus Berlin gebe, sagte Wegner bei der Vorstellung der Pläne im Rathaus. Kostenlose Tickets für rund 20.000 Gäste sollen ab Dezember erhältlich sein.

Das ZDF überträgt seine Jahreswechsel-Show mit bekannten Künstlern diesmal nicht wie bisher aus Berlin, sondern aus Hamburg. Wegner hatte schon Ende Juli angekündigt, dass es für die bisher übliche Silvesterfeier am Brandenburger Tor keine Zuschüsse mehr vom Bundesland Berlin geben werde. Der private Veranstalter hatte die Show daraufhin abgesagt, die als Deutschlands grösste Silvesterparty galt.