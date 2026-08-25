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Starke Rauchentwicklung wegen Brands in Neuhausen

Keystone-SDA

Wegen des Brands eines Autos und eines Gebäudes ist es am Dienstagmorgen in Neuhausen am Rheinfall SH zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster zu schliessen. Verletzt wurde aber niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen eine Räumlichkeit in einem Industriegebäude sowie ein davor abgestelltes Auto in Brand, wie die Schaffhauser Polizei am Dienstagabend meldete.

Das Gebäude musste evakuiert werden. Alle Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude befanden, konnten dieses unverletzt verlassen. Die Feuerwehr habe den Brand rasch löschen können. Brandursache und Höhe des Schadens sind laut Polizei noch nicht bekannt.

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