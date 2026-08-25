Strompreise in Basel-Stadt steigen 2027 minim an

Keystone-SDA

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Die Stromtarife im Kanton Basel-Stadt bleiben im Jahr 2027 weitgehend stabil. Aufgrund höherer kantonaler Abgaben steigt der Preis für die Grundversorgung im Schnitt aber 0,6 Prozent.

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(Keystone-SDA) Die neuen Tarife treten am 1. Januar 2027 in Kraft, wie die Industriellen Werke Basel (IWB) am Dienstag mitteilten. Die Basler Regierung genehmigte den entsprechenden Beschluss des IWB-Verwaltungsrats.

Für einen durchschnittlichen Basler Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2500 Kilowattstunden bedeutet die Anpassung Mehrkosten von rund vier Franken pro Jahr. Die Tarife für 2026 waren zuvor leicht gesunken.

Wie bereits in den Vorjahren rechneten die IWB nicht alle regulatorisch zulässigen Kosten in die Tarife ein, wie es weiter heisst. Für das Jahr 2027 verzichtet das Unternehmen auf einen Teil der zustehenden Deckungsdifferenzen aus früheren Jahren. Diese Massnahme entlastet die Kundinnen und Kunden laut Communiqué um rund 2,9 Millionen Franken.

Preissteigernd wirkten sich hingegen höhere kantonale Abgaben aus. Die Kosten für die Solarstrombörse und die öffentliche Beleuchtung wurden angepasst. Diese Erhöhungen führten in der Gesamtrechnung zu dem leichten Anstieg, obwohl die Kosten aus den vorgelagerten Netzen von Swissgrid leicht sanken.