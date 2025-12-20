The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Swiss Abroad

1960: Oh du Besinnliche!

Sind endlich alle Weihnachtsgeschenke besorgt, wartet schon die nächste Herausforderung: Wie kommt der Christbaum nach Hause? Während einige den Baum aufs Autodach schnallen oder aus dem Kofferraum ragen lassen, tragen ihn andere kurzerhand selbst durch die Strassen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
SRF

Meistgelesen
Swiss Abroad

Meistdiskutiert

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

Mehr lesen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft