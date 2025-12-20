1960: Oh du Besinnliche!

Sind endlich alle Weihnachtsgeschenke besorgt, wartet schon die nächste Herausforderung: Wie kommt der Christbaum nach Hause? Während einige den Baum aufs Autodach schnallen oder aus dem Kofferraum ragen lassen, tragen ihn andere kurzerhand selbst durch die Strassen.

