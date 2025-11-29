The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Swiss Abroad

1961: Die Schweiz entdeckt den Ausverkauf

Es geht um Kopf und Kragen und das Portemonnaie: Ob Black Friday oder das Geschäft nach Weihnachten, die gesenkten Preise locken zum Kaufrausch.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
SRF

Meistgelesen
Swiss Abroad

Meistdiskutiert

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

Mehr lesen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft