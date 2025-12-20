Die Woche in der Schweiz

Kommen sie rauf? Die Preise sind auf jeden Fall schon oben.

Haben Sie diesen Winter einen Skiurlaub in der Schweiz gebucht? Waren Sie von den Preisen schockiert? Eine Studie in 14 Schweizer Skigebieten hat ergeben, dass ein einwöchiger Urlaub für eine vierköpfige Familie etwa 6 % teurer ist als im letzten Jahr.

«Die unverschämten Kosten für eine Woche Familien-Skiurlaub», wetterte der Blick am Dienstag. «Skifahren gilt in der Schweiz als Nationalsport. Doch um das weisse Gold zu geniessen, muss man tief in die Tasche greifen. Werden Skifahren und Snowboarden zu Luxusaktivitäten?»

Eine Analyse der Banque Cler und BAK Economics ergab, dass die durchschnittlichen Kosten für eine Woche Skifahren in der dritten Februarwoche um 6% gestiegen sind. Skipässe sind um etwa 10% teurer geworden.

Allerdings gibt es grosse regionale Unterschiede. Für Familien, Paare und Studenten ist es in Airolo, Andermatt-Sedrun und Engelberg-Titlis am günstigsten. Dagegen müssen sie in Zermatt, St. Moritz und Flims-Laax-Falera am meisten für Skipässe, Skischule und Skiverleih ausgeben.

Für ein Paar kostet ein Acht-Tage-Skipass in Zermatt rund 1200 CHF. Familien zahlen für einen Skipass in Zermatt 1500 CHF und in Flims-Laax-Falera bis zu 1524 CHF. Preise unter 1000 Franken gibt es in Airolo. Blick hat nachgerechnet, dass eine Woche Zermatt Mitte Februar für eine vierköpfige Familie 11’787 Franken kostet.