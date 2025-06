Heute in der Schweiz

Dabei geht die Recherche detailliert auf den Tod von Sylvie Brunner im Jahr 2021 ein. Sie war damals die Nummer zwei in der Vertretung der US-Interessen im Iran. Die Frau hatte Zugang zu vertraulichen Dokumenten und Informationen, wurde bedroht und äusserte sich besorgt über Anzeichen von Eindringlingen in ihrer Wohnung.

Sie starb bei einem Sturz aus dem 17. Stock des Gebäudes, in dem sie wohnte. Ihr Tod wurde als Suizid eingestuft, wie auch die Bundesanwaltschaft feststellte. Aus den von RTS gesammelten Informationen über die Ermittlungen und Zeugenaussagen geht jedoch hervor, dass der Fall noch viele Grauzonen aufweist.

Auch in anderen von der RTS-Redaktion erwähnten Fällen finden sich Ungereimtheiten, wie etwa im Fall von Oberst Girolamo M., einem Soldaten, der im Bundesnachrichtendienst Karriere gemacht hat. Er wurde nach Brunners Tod in den Iran geschickt und erkrankte offiziell 2023 in seinem Hotelzimmer in Teheran. Er wurde umgehend in die Schweiz zurückgeschickt. Sein Gesicht war entstellt, er war kaum wiederzuerkennen. Zudem hatte er Verletzungen an anderen Stellen seines Körpers. Nach der Behandlung reiste der Schweizer Oberst zu einer Auslandmission aus, starb aber einige Monate später in Pakistan.