Heute in der Schweiz

Sieg im Sägemehl: Neun Jahre nach der grossen Niederlage krönt sich Armon Orlik zum Schwingerkönig – als erster Bündner und ohne am Schlussgang teilgenommen zu haben.

Die Schweiz hat einen neuen König, er heisst Armon Orlik. Der 30-Jährige hatte nach dem Ende des 7. Gangs gleich viele Punkte wie Samuel Giger und Werner Schlegel. Diese traten im Schlussgang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) gegeneinander an – doch Orlik ging als Gesamtsieger hervor.

Damit geht ein Fest der Superlative zu Ende. 56’500 Schwingfans haben am Sonntag den Schlussgang in der mobilen Arena in Mollis verfolgt. Über das ganze Wochenende reisten rund 350’000 Besucher:innen ins Glarnerland.

2016 stand Orlik am Eidgenössischen im Schlussgang, konnte sich jedoch nicht zum Sieg schwingen. Seither habe er noch härter trainiert und auf Fastfood und Süssgetränke verzichtet, wie 20 Minuten schreibt. Verzichten tut der neue Schwingerkönig auch auf den Siegermuni namens Zibu – Orlik entschied sich gemäss Blick für den Gegenwert von 30’000 Franken.

Im Leben neben dem Sägemehl ist Orlik Bauingenieur. Ganz schweizerisch verkündet er, dass er auch als König früh aufstehen und zur Arbeit gehen werde.