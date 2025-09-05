Heute in der Schweiz

Ist eine Lösung des Zollstreits in Sicht? Bundesrat Guy Parmelin führe in den USA Gespräche auf Ministerebene, heisst es von Seiten des Wirtschaftsdepartements.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin ist mit einem neuen Angebot der Landesregierung im Zollstreit in die USA gereist .

Zuerst hiess es lediglich, der Wirtschaftsminister sei kurzfristig in der Nacht auf heute in die USA gereist, weswegen er seinen Auftritt an einem Anlass von Economiesuisse abgesagt hatte.

Unterdessen hat Aussenminister Ignazio Cassis bestätigt, dass es sich bei der Reise seines Amtskollegen um den Zollstreit zwischen den USA und der Schweiz handelt. «Wir haben ein optimiertes Angebot an die USA ausgearbeitet», sagte Cassis vor den Medien.

Das Angebot sei nun Bestandteil von Gesprächen, die Parmelin in den USA führe. Die Reise des Wirtschaftsministers sei Teil der zweiten Verhandlungsrunde in der Zollfrage. Zum Zeitpunkt, als dieses Briefing geschrieben wurde, ist das genaue Programm von Parmelins Reise noch nicht bekannt.

Eine Veranstaltung des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse fand aufgrund Parmelins Reise ohne den Bundesrat statt. Doch auch hier waren die Zölle Thema. «Wir müssen uns auf schwierige Zeiten vorbereiten», sagte der UBS-CEO Sergio Ermotti am Anlass. Selbst wenn die Zölle von 39 auf 15 Prozent sinken würden, seien das keine «Good News». Trotzdem zeigte sich Ermotti zuversichtlich, dass der Bundesrat eine Lösung finden wird. «Wir dürfen nicht mit Isolationismus antworten.»