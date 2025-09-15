Heute in der Schweiz

Im Streit mit den USA um den Kauf von neuen Kampfjets für die Schweizer Luftwaffe zeichnet sich eine Lösung ab .

Statt sechs Milliarden Franken sollten es plötzlich bis zu 1,3 Milliarden mehr sein. Die Kontroverse um den Kauf von 36 Stück des F-35-Kampfjets des US-Herstellers Lockheed Martin sorgte im Sommer für hitzige Diskussionen. Die USA hatten den höheren Preis mit der hohen Inflation und den stark gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen nach der Covid-Pandemie begründet.

Nun berichtete die NZZ Am Sonntag, dass eine allfällige Reduktion der Stückzahl bei der Schweizer Bestellung laut amerikanischen Behörden möglich sei, um im Preisrahmen bleiben zu können. Aus Sicht der US-Regierung sei es eine souveräne Entscheidung der Schweiz, wenn sie weniger F-35-Jets bestellen wolle, wird ein Sprecher des Bundesamts für Rüstung (Armasuisse) zitiert.

Damit liegt der Ball nun bei der Politik, die über eine tiefere Stückzahl entscheiden soll. Laut dem Bericht hat Verteidigungsminister Martin Pfister Mitte August bereits diese Option zur Diskussion gestellt.