Heute in der Schweiz

Der Bundesrat hat die Botschaft zum «Entlastungspaket 27» für den Bundeshaushalt verabschiedet. Darin hält die Regierung an der Streichung des Bundesbeitrags ans Auslandmandat fest, was Swissinfo direkt betrifft .

Das Sparvolumen des «Entlastungpakets 27» beträgt insgesamt 2,4 Milliarden Franken für das Jahr 2027 und 3 Milliarden Franken in den Jahren 2028 und 2029. Betroffen ist auch das Auslandmandat der SRG, zu dem Swissinfo gehört: Der Bundesbeitrag von 19 Millionen Franken, wovon bisher rund die Hälfte an Swissinfo fliesst, soll gestrichen werden, was das Ende der zehnsprachigen Plattform in seiner heutigen Form bedeutet.

«Das Auslandangebot wurde zu einer Zeit geschaffen und entwickelt, als das Internet noch wenig verbreitet war», begründet der Bundesrat den Entscheid. Das Informationsangebot im Ausland über die Schweiz sei durch diverse Medienkanäle heute sehr umfassend. Zudem würde die Massnahme die SRG insgesamt wesentlich entlasten, die ohnehin sparen müsse. Die SRG zahlt heute einen Beitrag in identischer Höhe wie der Bund an die Betriebskosten von Swissinfo. Der Ständerat wird das gesamte Entlastungpaket in der Wintersession beraten.

Eine Koalition von Organisationen, darunter die Auslandschweizer-Organisation, Educationsuisse und die Mediengewerkschaft SSM, fordert das Parlament auf, die geplante Streichung des Bundesbeitrags ans Auslandmandat abzulehnen. «Gerade heute, in Zeiten von wachsender Desinformation, geopolitischen Spannungen und einer immer grösser werdenden Auslandschweizer-Community, wäre dieser Abbau fatal», schreiben sie in ihrer Medienmitteilung. Statt Kürzungen brauche es eine Stärkung der medialen Präsenz der Schweiz im Ausland.