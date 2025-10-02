Heute in der Schweiz

Sowohl Befürworter:innen als auch Gegner:innen des neuen Abkommens mit der EU sind beunruhigt: Die einen fürchten, es werde nie in Kraft treten; die anderen, dass genau dies geschehen wird.

Die Beziehungen zur EU gehören zu den wichtigsten Anliegen der Schweizer Bevölkerung . In einer Tamedia-Umfrage gaben 42% der Befragten an, dies sei ein wichtiger Faktor ihrer Besorgnis. An erster Stelle stehen nach wie vor die Gesundheitskosten (70%), an zweiter Stelle die Einwanderung (51%).

Im Vergleich zur letzten Umfrage vor zwei Jahren haben die Beziehungen zu Brüssel um ganze 14 Prozentpunkte zugelegt. Der Grund für diesen Anstieg wird nicht näher erläutert, ist laut 24heures aber leicht zu erraten: das neue Abkommen mit der EU. Die Befürworter:innen dieses Abkommens befürchten einen Wohlstandsverlust, sollte es nicht in Kraft treten und der Eidgenossenschaft den Zugang zum Binnenmarkt versperren. Die Gegner:innen hingegen befürchten eine «Unterwerfung» unter die EU und eine Masseneinwanderung.

Die Rente scheint hingegen ein weniger besorgniserregender Faktor zu sein, denn sie ist vom zweiten auf den sechsten Platz (39%) zurückgefallen. Die Tamedia-Zeitungen schreiben, die Zustimmung des Volks zu einer 13. AHV-Rente könnte diesen Rückgang erklären.

Obwohl sie gegenüber vor zwei Jahren um fünf Prozentpunkte zurückgegangen sind (von 75% im Jahr 2023 auf 70% in diesem Jahr), stehen die Gesundheitskosten weiterhin an erster Stelle. Grund dafür sind die stetigen Erhöhungen der Prämien für die obligatorische Krankenversicherung, auf die ich weiter unten eingehen werde.