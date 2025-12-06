Die Woche in der Schweiz

Zwei Initiativen – zur Besteuerung von Superreichen und für einen obligatorischen Milizdienst – sind am Sonntag an der Urne spektakulär gescheitert. Die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer standen ihnen aber etwas weniger ablehnend gegenüber als die Stimmbevölkerung insgesamt.

Die Initiative zur Einführung einer 50-%-Erbschaftssteuer für Superreiche zur Finanzierung von Klimamassnahmen wurde von 78,3% der Stimmenden und allen 26 Kantonen abgelehnt. Bei den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern – zumindest in den 12 Kantonen, die detaillierte Statistiken über ihre Stimmabgabe zur Verfügung stellen – lehnten «nur» 67% die Initiative ab.

Laut der Politologin Martina Mousson spiegelt dies das typische Abstimmungsverhalten der Diaspora wider, die im Allgemeinen linker und urbaner ist als die Wohnbevölkerung. Sie stellte fest, dass der Prozentsatz der Zustimmung bei der Diaspora eher demjenigen in den Schweizer Städten entsprach.

Die zweite Initiative, die die Wehrpflicht durch einen auf Frauen ausgedehnten Milizdienst ersetzen wollte, wurde von mehr als 84% der Stimmberechtigten abgelehnt – eine der grössten Niederlagen in der Geschichte von Volksinitiativen. Vier von fünf Auslandschweizer:innen stimmten ebenfalls gegen die Initiative.

Die Auslandschweizer:innen wären von dieser Reform nicht betroffen gewesen. Hatten sie dennoch Angst davor? «Vielleicht, aber ich denke, es ist die Grundidee, die nicht akzeptiert wurde», sagt Mousson. «Sowohl die Linke als auch die Rechte waren dagegen, und am Ende war niemand mehr wirklich dafür.»

Die Themen vom Sonntag haben die Wahlberechtigten nicht sonderlich beeindruckt. Knapp 21% der Diaspora gab ihre Stimme ab, verglichen mit einer durchschnittlichen Wahlbeteiligung von 24% in den letzten fünf Jahren. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei 43%, sechs Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 49%.