Heute in der Schweiz

Ich hatte mehrfach das Vergnügen, Alexandre Edelmann, Chef von Präsenz Schweiz, zu treffen. Er ist jemand, der gerne lacht und einen Insider-Witz teilt, selbst mit Fremden. Seine ernsten Kommentare zu den überarbeiteten Plänen seiner Abteilung für die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Italien unterstreichen einmal mehr die Tragweite des tödlichen Brandes in der Bar in Crans-Montana.
Die Katastrophe hat einen dunklen Fleck auf dem Image der Schweiz im Ausland hinterlassen, der nur mit viel Zeit und Mühe repariert werden kann. Ein wesentlicher Teil dieser Aufgabe wird Alexandre Edelmann und seinem Team zukommen.
«Wir können nicht so tun, als wäre nichts geschehen.» So fasste Alexandre Edelmann die Entscheidung von Präsenz Schweiz zusammen, das Programm bei den Olympischen Spielen zu reduzieren.
Zwei Wochen nach dem tragischen Brand von Crans-Montana sind die internationalen Auswirkungen der schrecklichen Katastrophe nach wie vor erheblich. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA ist sich sehr bewusst, dass die Tragödie weit über die Schweizer Grenzen hinaus Auswirkungen hat.
Wie die Schweizer Tageszeitung Le Temps berichtet, hat Präsenz Schweiz, die für die Förderung der Wahrnehmung der Schweiz im Ausland zuständige Abteilung des EDA, beschlossen, mehrere Veranstaltungen abzusagen, die in den Räumlichkeiten des House of Switzerland geplant waren und Schweizer Werte und Kultur präsentieren sollten. «Wir haben das Programm angepasst, um Sensibilitäten zu berücksichtigen und Elemente zu vermeiden, die missverstanden werden könnten», sagte Edelmann.
Die Olympischen Winterspiele finden Anfang Februar in Norditalien statt. Unter den 40 Todesopfern des Brandes in der Neujahrsnacht waren sechs italienische Staatsangehörige; zehn weitere wurden schwer verletzt, bei insgesamt 116 Verletzten. Italien gehört zu den schärfsten Kritikern des Brandes in der Bar, wobei sowohl Politiker:innen als auch Medien den Mangel an Sicherheitsvorkehrungen scharf verurteilen. «Was passiert ist, war kein einfacher Unfall. Es ist das Ergebnis davon, dass zu viele Menschen ihre Arbeit nicht gemacht haben – oder glaubten, sie könnten leichtes Geld verdienen», sagte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni an einer Pressekonferenz Anfang dieser Woche.
Wie positioniert sich die offizielle Schweiz zur Lage im Iran und was bedeutet das Schutzmachtmandat der Schweiz? Diese Frage stellte SRF der Leiterin der Abteilung Mittlerer Osten und Nordafrika beim EDA.
Am 28. Dezember brachen im Iran Proteste wegen stark steigender Inflation aus. Iran scheint die Proteste mit massiver Gewalt vorerst weitgehend erstickt zu haben, wie am Freitag berichtet wurde.
Die Schweiz erhob ihr Konsulat in Teheran 1936 zu einer Botschaft und fungiert seit langem als Vermittlerin zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. Monika Schmutz Kirgöz, die die Abteilung Mittlerer Osten und Nordafrika beim EDA leitet, sagte gegenüber SRF, dass ihre Abteilung in engem Kontakt mit der Schweizer Botschaft in Teheran bleibe und ihr Schutzmachtmandat weiterhin erfülle.
«Wir finden das furchtbar. Das sind Ausmasse, die wir so nicht kennen«, sagte Schmutz Kirgöz mit Bezug auf die 2’600 von den iranischen Behörden bestätigten Todesfälle, Tausenden nicht identifizierten Opfer und rund 20’000 bisher gemeldeten Verhaftungen.
Die Schweiz vertritt die Interessen der USA im Iran und hält die Kommunikationskanäle in beide Richtungen offen. «Dieser wird rege gebraucht. Mehr dazu sagen wir nicht», sagt sie.
Von den rund 180 Schweizer Bürger:innen, die sich derzeit im Iran aufhalten, sind die meisten Doppelbürger:innen. «Die Leute haben Eigenverantwortung», sagte Schmutz Kirgöz mit Verweis auf eine seit 2024 geltende Reisewarnung. «Aber wir sind zum grossen Teil in Kontakt mit ihnen.» Zwölf Personen hätten sich auf der EDA-Travel-App registriert.
Die Vermittlerrolle der Schweiz könnte auch nächste Woche am World Economic Forum (WEF) in Davos zum Tragen kommen, wo sowohl US-Präsident Donald Trump als auch eine «hochrangige iranische Delegation» erwartet werden.
Bussen von bis zu 20’000 Franken könnten künftig im Kanton St. Gallen gegen Personen verhängt werden, die Impfungen verweigern. Die vorgeschlagene Massnahme hat Reaktionen in Rekordhöhe ausgelöst.
In einem Entwurf des neuen Gesundheitsgesetzes schlägt der Kanton St. Gallen vor, eine Impfpflicht einzuführen. Verstösse sollen mit bis zu 20’000 Franken Busse geahndet werden können. Grundlage ist das Epidemiengesetz des Bundes. Kantone können Impfungen für obligatorisch erklären, wenn erhebliche Gefahr besteht, zum Beispiel für bestimmte Berufsgruppen oder besonders gefährdete Personen.
Die Kritik liess nicht lange auf sich warten. Die Kantonsregierung gibt zu, dass sie die massiven Reaktionen unterschätzt habe: Rund 2500 Rückmeldungen gingen beim Kanton ein. «Ein neuer Rekord», sagte Gesundheitsdirektor Bruno Damann.
Ein grosser Teil der Kritik richtet sich gegen die Höhe der Bussen. Obwohl diese abhängig vom Einkommen seien, fordert die SVP, sie ganz aus dem Gesetz zu streichen. Andere stossen sich am Begriff «Impfpflicht» selbst.
St. Gallen wäre mit einer «Impfpflicht» nicht allein. Auch andere Kantone wie beispielsweise Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Solothurn, Zug, Nidwalden oder Zürich können für bestimmte Gruppen ein Impfobligatorium beschliessen. Auch sie stützen sich auf das Epidemiengesetz des Bundes.
Andere Kantone – darunter Glarus, Aargau, Thurgau und Bern – kennen kein solches Obligatorium. Auch in Schaffhausen fehlt bislang ein entsprechender Hinweis. Im dortigen Gesundheitsgesetz heisst es neu: «Nach Massgaben des Bundesrechts kann der Regierungsrat Impfungen obligatorisch erklären.» Das Gesetz befindet sich, wie jenes von St. Gallen, noch bis Ende Februar in der Vernehmlassung.
Der Schweizer Pass wird erneut zu den «mächtigsten» Reisedokumenten der Welt gezählt.
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keinen gewissen Stolz empfinde, wenn ich meinen roten Schweizer Pass in den Händen halte. Ich bin mir der Reiseerleichterungen, die er mir bietet, voll bewusst und dankbar dafür.
Im neuesten Henley Passport Index belegt der Schweizer Pass den dritten Platz; er ermöglicht visafreien Zugang zu 186 Destinationen weltweit.
Was macht einen Pass «mächtig»? Laut den Herausgebern des Rankings spiegelt er die politische Stabilität, die diplomatische Glaubwürdigkeit und den geopolitischen Einfluss eines Landes wider.
Dieses Zugangsniveau unterstreicht die diplomatische Stärke der Schweiz, schreibt der Blick. Über die visafreie Einreise hinaus profitieren Inhaber eines Schweizer Passes auch von schnelleren Grenzabfertigungen und kürzeren Warteschlangen.
Singapur führt das Ranking an, gefolgt von Japan und Südkorea gemeinsam auf Platz zwei. Die Schweiz teilt sich den dritten Platz mit Dänemark, Luxemburg, Spanien und Schweden.
