Heute in der Schweiz

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden dieses Jahr vom 6. bis 22. Februar an verschiedenen Orten in der Lombardei und im Nordosten Italiens statt.

«Wir können nicht so tun, als wäre nichts geschehen.» So fasste Alexandre Edelmann die Entscheidung von Präsenz Schweiz zusammen, das Programm bei den Olympischen Spielen zu reduzieren.

Zwei Wochen nach dem tragischen Brand von Crans-Montana sind die internationalen Auswirkungen der schrecklichen Katastrophe nach wie vor erheblich. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA ist sich sehr bewusst, dass die Tragödie weit über die Schweizer Grenzen hinaus Auswirkungen hat.

Wie die Schweizer Tageszeitung Le Temps berichtet, hat Präsenz Schweiz, die für die Förderung der Wahrnehmung der Schweiz im Ausland zuständige Abteilung des EDA, beschlossen, mehrere Veranstaltungen abzusagen, die in den Räumlichkeiten des House of Switzerland geplant waren und Schweizer Werte und Kultur präsentieren sollten. «Wir haben das Programm angepasst, um Sensibilitäten zu berücksichtigen und Elemente zu vermeiden, die missverstanden werden könnten», sagte Edelmann.

Die Olympischen Winterspiele finden Anfang Februar in Norditalien statt. Unter den 40 Todesopfern des Brandes in der Neujahrsnacht waren sechs italienische Staatsangehörige; zehn weitere wurden schwer verletzt, bei insgesamt 116 Verletzten. Italien gehört zu den schärfsten Kritikern des Brandes in der Bar, wobei sowohl Politiker:innen als auch Medien den Mangel an Sicherheitsvorkehrungen scharf verurteilen. «Was passiert ist, war kein einfacher Unfall. Es ist das Ergebnis davon, dass zu viele Menschen ihre Arbeit nicht gemacht haben – oder glaubten, sie könnten leichtes Geld verdienen», sagte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni an einer Pressekonferenz Anfang dieser Woche.