Heute in der Schweiz

Aussenminister Ignazio Cassis zog heute Morgen Bilanz über seine Begegnungen und Eindrücke am Weltwirtschaftsforum in Davos – und findet dabei klare Worte.

«Die Welt ist derart unsicher, dass das Bedürfnis nach mehr Dialog enorm gross ist», sagte Cassis gegenüber den Medien. Er beobachte am WEF «ein Ringen nach dem Sinn», doch vieles bleibe unklar. Für Cassis ist es das neunte WEF, und es sei eine total andere, neue Welt «Nichts ist definitiv, das ist für Schweizer wahnsinnig schwierig.»

Cassis äusserte sich auch zu Trumps gestriger Rede am WEF und dessen Ausfälligkeiten gegenüber der Schweiz und Bundesrätin Karin Keller-Sutter: «Es war inakzeptabel, so behandelt zu werden.» Zwar sei die Schweiz nicht das einzige Land, mit dem Trump respektlos umging, aber das sei kein Trost. Gegenüber den dafür zuständigen Personen habe der Bundesrat darauf reagiert.

Der US-Präsident selbst hat heute seinen «Friedensrat» in Davos lanciert. Unter den ersten Unterzeichnenden sind ausser Ungarn, Bulgarien und Kosovo keine europäischen Länder dabei. Kritker:innen sehen im «Friedensrat» einen Angriff auf die Vereinten Nationen.

Für Aussenminister Cassis ist vieles beim Friedensrat unklar. Ursprünglich sei dieser Rat Teil des Friedensplans für Gaza gewesen, hinter dem die Schweiz immer noch stehe, sagte er gegenüber den Medien. In den schriftlichen Unterlagen stehe dies allerdings nicht, wonach Trumps Organisation eine viel breitere Wirkung entfalten könnte. Der Bundesrat müsse das nun prüfen, so der Aussenminister.

Viel Aufmerksamkeit galt heute auch der Ankunft des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski am WEF. Nach einem Treffen mit Donald Trump sagte der US-Präsident gegenüber Reportern, seine Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin sei, dass der Krieg in der Ukraine enden müsse.