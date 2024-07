Taylor Swift begeistert über die Schönheit der Schweiz

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) US-Superstar Taylor Swift hat nach ihren Auftritten im Letzigrund Stadion in Zürich die Schönheit der Schweiz gelobt.

Auf Instagram schrieb Taylor Swift, sie sei zum ersten Mal in die Schweiz gereist. “Dieser Ort ist atemberaubend schön und ich liebte es vor dem wunderbaren Publikum in Zürich aufzutreten”, begeisterte sich die Sängerin, die am Dienstag und Mittwoch im Letzigrund Stadion aufgetreten war. Sie werde noch sieben weitere Städte in Europa besuchen. Die nächste sei Milan.

Das hohe Lob des US-Superstars könnte für den Tourismus in der Schweiz von Bedeutung sein. Amerikanische Touristen strömen in die Schweiz wie nie zuvor. Sie gelten als ausgabefreudig und könnten die Deutschen als grösste Gästegruppe im Sommerhalbjahr ablösen.