Tesla-Fahrer kracht auf der A1 bei Münchwilen TG in Polizeiauto

Keystone-SDA

Ein 58-jähriger Tesla-Fahrer hat auf der Autobahn A1 bei der Ausfahrt Münchwilen TG ein stehendes Polizeiauto mit Blaulicht übersehen. Es kam zu einem Zusammenstoss, bei dem grosser Sachschaden entstand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Verletzt wurde bei dem Unfall am Samstagmorgen kurz vor 6 Uhr niemand, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Ein Polizist, der den Verkehr regelte, musste jedoch dem Auto ausweichen. Der Sachschaden beträgt über 100’000 Franken. Die genaue Unfallursache wird ermittelt.

Abgeklärt wird auch, ob der Tesla-Fahrer zum Unfallzeitpunkt den autonomen Fahrmodus nutzte, wie ein Sprecher der Thurgauer Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Der Autobahnabschnitt zwischen Münchwilen und Matzingen TG war zum Zeitpunkt des Unfalls aufgrund eines vorhergehenden Unfalls gesperrt. Das Polizeiauto, in welches der 58-jährige Autofahrer krachte, diente der Markierung der gesperrten Spuren.

