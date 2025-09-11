Traktor überschlägt sich in Brienz mehrfach einen Abhang hinab
Ein Traktorfahrer ist am Mittwoch oberhalb von Brienz/Brinzauls GR von einem Feldweg abgekommen und hat sich mit seinem schweren Fahrzeug mehrfach einen steilen Abhang hinab überschlagen. Der 35-Jährige hatte grosses Glück und wurden nur leicht verletzt.
(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich auf dem Weg zur hochgelegenen Örtlichkeit Propissi Sot, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte. Der schwere Traktor kam erst an einem Baum zum Stillstand, total beschädigt. Der leichtverletzte Fahrer konnte das auf den Rädern stehende, demolierte Fahrzeug selbstständig verlassen.