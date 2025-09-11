The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Traktor überschlägt sich in Brienz mehrfach einen Abhang hinab

Keystone-SDA

Ein Traktorfahrer ist am Mittwoch oberhalb von Brienz/Brinzauls GR von einem Feldweg abgekommen und hat sich mit seinem schweren Fahrzeug mehrfach einen steilen Abhang hinab überschlagen. Der 35-Jährige hatte grosses Glück und wurden nur leicht verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich auf dem Weg zur hochgelegenen Örtlichkeit Propissi Sot, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte. Der schwere Traktor kam erst an einem Baum zum Stillstand, total beschädigt. Der leichtverletzte Fahrer konnte das auf den Rädern stehende, demolierte Fahrzeug selbstständig verlassen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft