Unbekannte klauen Auto aus Garage in Rümlang und zünden Gebäude an

Keystone-SDA

Einbrecher haben in der Nacht auf Dienstag aus einer Autogarage in Rümlang ein Auto geklaut. Die Polizei vermutet, dass die Einbrecher anschliessend das Gebäude in Brand setzten.

(Keystone-SDA) Bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich ging kurz vor 3.30 Uhr die Meldung ein, dass es in einem Garagenbetrieb in Rümlang brenne, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ihn löschen. Mehrere Fahrzeuge sowie das Gebäude wurden beschädigt – der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken.

Die Brandursache sei noch unklar, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Erste Ermittlungen ergaben, dass vor dem Brand unbekannte Täter in des Gebäude einbrachen und einen schwarzen Audi S5 klauten.