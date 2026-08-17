Geldcast Update: Mit diesen Auswirkungen von KI muss die SNB rechnen
Die künstliche Intelligenz durchdringt fast alle Wirtschaftszweige. Doch was macht sie mit unseren Preisen?
Steigt der Preisdruck, weil die Firmen schon bald höhere Löhne zahlen müssen für KI-Expertinnen und -Experten? Oder sinkt der Preisdruck, weil viele Arbeiten dank KI neu in kürzerer Zeit erledigt werden können? Relevant ist diese Frage unter anderem für die Schweizerische Nationalbank. Sie nämlich hat den Auftrag, für Preisstabilität zu sorgen. Im neuen Geldcast Update geht es unter anderem darum, warum das für die Nationalbank nicht ganz einfach wird.
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Der Schweizer Wirtschaftspodcast mit den hochkarätigsten Gästen! Von Börsen und Bitcoin bis Kaufkraft und Zinsen: Fabio Canetg, Geldökonom und Journalist, diskutiert im Geldcast mit seinen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft über deren Werdegang, über die aktuellsten Themen aus der Finanzwelt, über die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank und über die Wirtschaftspolitik von Bundesrat und Parlament. Ein Podcast über Zentralbanken, Inflation, Schulden und Geld – verständlich und unterhaltsam für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen.
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