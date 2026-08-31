Was treibt die Inflation?
Im Sommer stieg die Inflation an. Geldpolitik-Professorin Sarah Lein erklärt jetzt, was dahintersteckt.
Nach dem US-amerikanischen Angriff auf den Iran im Frühjahr ist die Teuerung zurück: Speziell in den Vereinigten Staaten steigen die Preise mit 3,4 Prozent Jahresteuerung wieder stark an; und auch in der Eurozone ist die Inflation mit 2,9 Prozent wieder deutlich über dem Ziel. Was sind die Gründe für den neuerlichen Teuerungsschub? Was sollten die Zentralbanken dagegen tun? Und wie lange werden die Zinsen der Schweizerischen Nationalbank noch bei null bleiben?
Sarah Lein ist Makroökonomie-Professorin an der Universität Basel. Im Geldcast stellt sie ihre neueste Forschung vor. Die zeigt: Informativ für den weiteren Verlauf der Inflation sind vor allem die kurzfristigen Inflationserwartungen – nicht die langfristigen, wie man jahrelang glaubte. Zudem gibt sie Auskunft über ihre ganz persönlichen Zinserwartungen und sagt, was sie von der Theorie der «Greedflation» hält.
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Der Schweizer Wirtschaftspodcast mit den hochkarätigsten Gästen! Von Börsen und Bitcoin bis Kaufkraft und Zinsen: Fabio Canetg, Geldökonom und Journalist, diskutiert im Geldcast mit seinen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft über deren Werdegang, über die aktuellsten Themen aus der Finanzwelt, über die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank und über die Wirtschaftspolitik von Bundesrat und Parlament. Ein Podcast über Zentralbanken, Inflation, Schulden und Geld – verständlich und unterhaltsam für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen.
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