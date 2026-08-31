Was treibt die Inflation?

Sarah Lein und Fabio Canetg sprechen über die Ursachen der Inflation. Live Fabrik GmbH

Im Sommer stieg die Inflation an. Geldpolitik-Professorin Sarah Lein erklärt jetzt, was dahintersteckt.

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Fabio Canetg Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

Nach dem US-amerikanischen Angriff auf den Iran im Frühjahr ist die Teuerung zurück: Speziell in den Vereinigten Staaten steigen die Preise mit 3,4 Prozent Jahresteuerung wieder stark an; und auch in der Eurozone ist die Inflation mit 2,9 Prozent wieder deutlich über dem Ziel. Was sind die Gründe für den neuerlichen Teuerungsschub? Was sollten die Zentralbanken dagegen tun? Und wie lange werden die Zinsen der Schweizerischen Nationalbank noch bei null bleiben?

Sarah Lein ist Makroökonomie-Professorin an der Universität Basel. Im Geldcast stellt sie ihre neueste Forschung vor. Die zeigt: Informativ für den weiteren Verlauf der Inflation sind vor allem die kurzfristigen Inflationserwartungen – nicht die langfristigen, wie man jahrelang glaubte. Zudem gibt sie Auskunft über ihre ganz persönlichen Zinserwartungen und sagt, was sie von der Theorie der «Greedflation» hält.

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