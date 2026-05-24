Velofahrerin in Brienz BE bei Selbstunfall schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine Velofahrerin ist am Sonntagvormittag in Brienz BE bei einem Selbstunfall schwer verletzt worden. Sie wurde in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 11.00 Uhr auf der Axalpstrasse in Ueltsch. Die Velofahrerin war in einer Gruppe in Richtung Brienz unterwegs, als sie aus noch unklaren Gründen stürzte.

Anwesende Drittpersonen leisteten der Frau bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Die Axalpstrasse war für die Dauer der Unfallarbeiten rund vier Stunden komplett gesperrt.

Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs seien im Gang.