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Zürcher Stadtrat bringt Gegenvorschlag zu Hochhaus-Abstimmung

Keystone-SDA

Der Zürcher Stadtrat hat einen Gegenvorschlag zur Hochhaus-Abstimmung eingebracht. Dabei handelt es sich um den ursprünglichen Vorschlag des Stadtrats, der im Parlament zerzaust wurde. Abgestimmt wird am 14. September.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Gemeinderat habe umfassende Änderungen an der Vorlage vorgenommen, heisst es in einer Mitteilung des Stadtrats vom Mittwoch. Die eigene Vorlage sieht die Regierung als «konsistent und ausgewogen» an. Darum bringe er diese als Gegenvorschlag an die Urne.

Das Parlament beschloss deutlich kleinere Gebiete, in denen Hochhäuser gebaut werden dürfen. So sollten Hochhäuser bis 80 Meter nur noch entlang der Gleise und im Zentrum von Oerlikon erlaubt sein. Viele Gebiete, in denen Häuser bis 40 Meter Höhe möglich gewesen wären, strich die Mehrheit aus den linken Parteien und der SVP zusammen.

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