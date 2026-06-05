Zoo Zürich schickte 1979 eine Elefantenkuh auf Hochzeitsreise

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Zweimal wurde die asiatische Elefantenkuh Thaia in den siebziger Jahren vom Zoo Zürich nach Dänemark geschickt. Dort sollte sie für Nachwuchs sorgen. Erst 1981 begann der Zoo Zürich mit der eigenen Zucht.

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(Keystone-SDA) Am Bahnhof Dübendorf stieg am 15. Mai 1979 ein ungewöhnlicher Gast in einen recht engen Güterwagen. Die im Zoo Zürich beheimatete Elefantenkuh Thaia begann dort ihre Hochzeitsreise. Mit der Deutschen Bahn wurde sie nach Kopenhagen gebracht, wo der Zuchtbulle Chieng Mai bereits zum zweiten mal auf sie wartete. Doch wie schon beim ersten Besuch 1975 brachte dieser keinen Nachwuchs hervor.

Erst 1981 begann auch der Zoo Zürich mit der Zucht von Elefanten mit dem Bullen Maxi. Dieser deckte Thaia zwar, doch eine Geburt blieb aus. Später fand man in ihrem Leib eine sogenannte Steinfrucht, ein im Mutterleib abgestorbenes Kalb.

Thaia die etwa im Jahr 1966 wild geboren wurde, kam über den Tierhändler Künzler im Juni 1967 in den Zoo Zürich. Sie litt zwei Jahre lang an Tuberkulose und wurde, als ihr Gesundheitszustand sich stark verschlechterte, 1988 eingeschläfert.

Reservepopulation züchten

Der Zoo Zürich hat bis heute ein Elefantenzuchtprogramm. Erst am Montag kam ein Elefantenbulle zur Welt. Leider war die Freude darüber nur von kurzer Dauer, denn das Elefantenjunge schaffte es nicht aufzustehen und musste am Folgetag eingeschläfert werden.

Seit 2014 gab es acht Geburten im Kaeng Krachan Elefantenpark des Zoos Zürich. Vier dieser Geburten waren erfolgreich. Der Zoo Zürich engagiert sich weiter in der Zucht der Elefanten. Damit soll eine stabile Reservepopulation der Asiatischen Elefanten gesichert werden. Seit 2020 sind allerdings acht junge Elefanten gestorben.