Zurich Film Festival rollt bald den Teppich aus

Keystone-SDA

Das diesjährige Zurich Film Festival (ZFF) wartet mit 114 Filmen auf. Davon sind 41 als Welt- oder Europapremiere zu sehen. Ein Rekordanteil, wie Festivaldirektor Christian Jungen am Donnerstag vor den Medien sagte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der grosse Anteil an Welt- und Europapremieren zeige, welches Vertrauen die Filmbranche dem ZFF entgegenbringe, so Jungen. Von den 114 Festivalfilmen sind 16 Schweizer Produktionen

Neben bereits bekannten Stargästen wie Colin Farrell, Dakota Johnson, Benedict Cumberbatch oder Noah Baumbach gaben Jungen und die Festivalpräsidentin Doris Fiala neue Namen bekannt. Oscarpreisträger Russell Crowe («Gladiator», «Land of Bad») erhält etwa den Life Achievement Award. Am Festival ist er im Film «Nuremberg» zu sehen, in dem er den Nazi Hermann Göring spielt.

Die Schweizer Filmproduzentin Anne Walser erhält für den Film «Stiller» und für ihre Karriere den Career Achievement Award. Den Max-Frisch-Stoff hat Stefan Haupt verfilmt.

Das ZFF findet vom 25. September bis 5. Oktober statt.

