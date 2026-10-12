“Arabia Saudita sta esaurendo missili per difendersi dagli Houthi”

Keystone-SDA

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L'Arabia Saudita sta esaurendo i missili intercettori necessari per respingere i continui attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran. Lo hanno riferito funzionari sauditi al Wall Street Journal.

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(Keystone-ATS) Il quotidiano riferisce – citando fonti a conoscenza delle valutazioni del Regno – che Riad sta incontrando difficoltà nel garantire una copertura di difesa aerea sull’intero territorio nazionale e sta spostando le batterie di difesa missilistica nel Paese per proteggere al meglio sia le infrastrutture energetiche strategiche sia le residenze reali.

Secondo il Wsj, il principe ereditario Mohammed bin Salman si sposta con cautela tra “residenze pesantemente sorvegliate e dotate di bunker”, accompagnato da guardie del corpo accuratamente selezionate.