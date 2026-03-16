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“Domenica della scintilla” attira molti curiosi ad Appenzello

Keystone-SDA

Anche quest'anno nel canton Appenzello interno si è celebrata la "Domenica della scintilla" ("Funkensonntag"). Ogni terza domenica prima di Pasqua vengono infatti accatastati e accesi grandi falò per scacciare l'inverno. La tradizione ha attirato molti curiosi.

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(Keystone-ATS) In cima alla catasta di legna viene posta la “Funkenbabe”, una bambola fatta di fuochi d’artificio che personifica l’inverno. Questa usanza è molto popolare tra i bambini e i giovani.

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