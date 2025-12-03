“Investimenti negli Usa hanno effetti positivi anche in Svizzera”
Gli ingenti investimenti promessi dalle aziende svizzere negli Stati Uniti nell'ambito dell'intesa sui dazi avranno un effetto positivo anche sul mercato del lavoro elvetico: ne è convinto Rahul Sahgal, direttore della Camera di commercio svizzero-americana.
(Keystone-ATS) “Gli investimenti statunitensi contribuiscono a mantenere o creare impieghi nella Confederazione”, dice in un’intervista pubblicata da Finanz und Wirtschaft l’esperto con studi a San Gallo e trascorsi professionali a Washington come dipendente del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Come regola generale si può affermare che da tre a cinque nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti ne creano uno in Svizzera, argomenta lo specialista. Anche se di tanto in tanto si verificheranno trasferimenti di impieghi nel complesso la torta diventerà più grande, chiosa il 48enne.
Le imprese elvetiche intendono investire circa 200 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni: a seconda dell’andamento congiunturale oltre Atlantico la cifra potrebbe anche essere superiore, conclude Sahgal.