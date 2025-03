‘Pianificò strage in un ospedale’, ergastolo a 29enne in Gb

Condanna all'ergastolo nel Regno Unito per un 29enne, indicato come "lupo solitario" ispiratosi allo Stato Islamico, arrestato a suo tempo con l'accusa di aver pianificato un attacco esplosivo nel reparto maternità dell'ospedale St James di Leeds.

(Keystone-ATS) Il giovane voleva realizzare il suo attentato per mezzo di una bomba artigianale nascosta in una pentola a pressione, con l’intenzione di uccidere il maggior “numero possibile d’infermiere”.

L’uomo, Mohammad Farooq, è stato descritto durante il processo, conclusosi oggi dinanzi a un tribunale di Sheffield, nel nord dell’Inghilterra, come un personaggio isolato, socialmente marginale, che si sarebbe “radicalizzato da solo”: cercando materiale sul web e arrivando a fabbricare un ordigno copiato da quello utilizzato negli Usa in occasione dell’attentato contro la maratona di Boston che nel 2013 fece tre morti e centinaia di feriti. La scelta del St James sarebbe stata una sorta di obiettivo B, dopo l’idea iniziale di prendere di mira militari Usa di stanza in una base aerea britannica.

La giudice che ha emesso la sentenza, fissando in almeno 37 anni il periodo di detenzione effettiva in carcere prima di un possibile rilascio condizionale, ha definito “inconcepibile” il progetto di far strage in un ospedale. E ha aggiunto di non poter considerare come un’attenuante il fatto che l’imputato avesse alla fine rinunciato all’azione, prima di essere scoperto alla polizia, per contingenti difficoltà organizzative.