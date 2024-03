‘Prevediamo rientro Puidgemont in Spagna a metà luglio’

(Keystone-ATS) L’ex presidente della Giunta catalana ed eurodeputato Carles Puigdemont, riparato in Belgio dopo il referendum secessionista del 2017, “sarà il capolista di Junts alle elezioni europee” del 9 giugno.

Grazie alla legge di amnistia Puidgemont potrebbe inoltre tornare in Spagna da metà luglio, ha affermato il segretario generale del partito indipendentista Junts, Jordi Turull.

In un’intervista al media catalano Rac1 Turull ha spiegato che, se il Congresso approverà il provvedimento la prossima settimana – in una sessione plenaria per la quale non è stata ancora fissata una data – il testo passerà poi al Senato “dove resterà massimo due mesi, per poi tornare alla Camera” per l’approvazione definitiva.

Il Congresso “la lascerà così com’è è stata approvata oggi in Commissione giustizia, perché entri in vigore a metà maggio. A partire da allora, i giudici avranno due mesi per applicarla”, ha rilevato Turull. Per cui Puigdemont, ma anche gli altri dirigenti che si trovano all’estero come Marta Rovira, Toni Comin o Lluis Puig, “potrebbero tornare in Spagna in estate”.

“Se un giudice dovesse impedirlo compirebbe una prevaricazione”, ha concluso.