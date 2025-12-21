È caccia all’uomo per autori della sparatoria di massa in Sudafrica

Keystone-SDA

In Sudafrica è partita una caccia all'uomo per rintracciare gli autori di una sparatoria di massa con diversi morti avvenuta nella notte a Bekkersdal, un sobborgo di Johannesburg: lo riferisce la tv statale sudafricana Sabc.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nel frattempo, la polizia ha reso noto che le vittime accertate sono nove e non 10 come indicato inizialmente. Ci sono anche 10 feriti.

L’ufficiale di polizia Fred Kekana ha spiegato a Sabc che i responsabili della strage sono arrivati su due veicoli e hanno iniziato a sparare “a caso” all’interno di un pub contro i clienti, uccidendo cinque persone. Altre quattro vittime sarebbero invece state colpite al di fuori del locale. Gli aggressori avrebbero utilizzato “diverse pistole” e almeno un kalashnikov, secondo le prime testimonianze raccolte dagli inquirenti. La polizia starebbe cercando 12 persone sospette, riporta la tv statale sudafricana. “Al momento non conosciamo i motivi dell’attacco”, ha affermato Kekana.