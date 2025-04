A Basilea il tappeto turchese più lungo della storia dell’ESC

Keystone-SDA

È iniziato il conto alla rovescia in vista dell'Eurovision Song Contest (ESC). L'11 maggio, a Basilea, verrà allestito il tappeto turchese più lungo della storia dell'ESC. Oggi, sul fiume Reno, gli organizzatori hanno annunciato ulteriori dettagli dello show.

(Keystone-ATS) Il lunghissimo tappeto turchese si estenderà dal municipio attraverso il Reno fino al centro espositivo. Dalle 14.00 dell’11 maggio, le delegazioni dei 37 Paesi percorreranno il tragitto, affiancate dai fan, a bordo di tram d’epoca, ha dichiarato Beat Läuchli, capoprogetto Basilea città ospitante dell’ESC.

Alla sfilata parteciperanno anche gruppi di danza, classi scolastiche, Guggenmusik, corni delle alpi e musica techno.

L’evento informativo odierno è stato moderato dal popolare presentatore della tv svizzero-tedesca SRF, Sven Epiney, che insieme alla collega romanda Mélanie Freymond fungerà da “padrone di casa” del pre-show e del Public Viewing situato nello stadio St. Jakob-Park trasformato in un’arena speciale per l’occasione.

La trasmissione, che verrà diffusa sabato 10 maggio alle 20.10 sulla SRF, segnerà l’inizio della settimana dell’ESC. Saranno presenti Bastian Baker e altri cantanti elvetici che riprenderanno i brani che hanno vinto le edizioni passate dell’Eurovision Song Contest.

Esibizione di quattro ex partecipanti

Oggi i due produttori esecutivi Reto Peritz e Moritz Stalder hanno sottolineato che tutti gli spettacoli hanno già registrato il tutto esaurito. Con il 56%, più della metà dei biglietti è stata venduta in Svizzera. Seguono la Germania con il 15% e il Regno Unito con l’8%.

Anche i 1’400 biglietti per “la più grande discoteca del mondo per gli over 60”, l’ESC-Disco 60+ organizzata il 3 maggio da SSR e Pro Senectute, sono già stati venduti.

Dal canto loro, Gjon’s Tears, Paola, Luca Hänni e Peter Sue & Marc – quattro ex partecipanti svizzeri all’ESC – si esibiranno sul palco come “interval act” durante gli spettacoli di Basilea. Il palcoscenico, attualmente in costruzione, sarà – secondo gli organizzatori – “completamente trasformabile” con un sistema di illuminazione “ultramoderno”.

“Il pubblico può aspettarsi performance mai viste prima all’ESC”, ha dichiarato Yves Schifferle, responsabile dello show business della tv SRF. “Spingeremo al limite i confini creativi e tecnici per esplorare tutto ciò che è possibile fare su un palco dal vivo”.

Ritorno alle origini svizzere

L’edizione 2025 dell’ESC è un ritorno alle sue origini svizzere, il concorso è nato nel 1956 a Lugano. Ogni spettacolo racconterà una storia con il motto “Welcome home” La semifinale del 13 maggio sarà un “omaggio alla Svizzera, luogo di nascita dell’ESC”. La seconda semifinale del 15 maggio sarà “una celebrazione per tutti coloro che amano l’ESC”.

Dal canto suo, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) ha precisato oggi in una nota che – oltre ad essere co-organizzatrice dell’evento – trasmetterà sui suoi canali SRF, RTS e RSI le due semifinali e la finale in diretta televisiva. Attraverso la sua filiale SWISS TXT, l’azienda garantirà che tutti e tre gli spettacoli televisivi siano accessibili in Svizzera alle persone con problemi di udito o di vista, grazie al doppiaggio nel linguaggio dei segni, ai sottotitoli e all’audiodescrizione.

Per quanto riguarda, infine, i trasporti pubblici, l’ampia offerta organizzata dalle FFS – altro partner ufficiale dell’Eurovision Song Contest, e dalle società di trasporto della regione di Basilea consentiranno al pubblico dell’Eurovision di recarsi all’evento e tornare a casa in modo comodo e sostenibile. Chi ha acquistato un biglietto per gli show dell’ESC, l’Arena Plus e l’Eurovision Club ha diritto a uno sconto di 20 franchi su un biglietto dei trasporti pubblici per Basilea, da una località svizzera nel giorno dello show, e può viaggiare gratuitamente all’andata e al ritorno sulla rete di trasporto locale di TNW, RVL e Distribus.