A Ginevra e Losanna manifestazioni contro inazione per clima

Keystone-SDA

Condividi

Dopo un'estate canicolare oggi pomeriggio migliaia di persone sono scese in piazza a Ginevra e Losanna per denunciare l'inazione di fronte al riscaldamento climatico. Hanno sfilato dietro lo striscione "Soffocare non è una fatalità".

4 minuti

(Keystone-ATS) “Non c’è un pianeta B”, “L’aereo del futuro è il treno” o ancora “Siamo fritti”, si poteva leggere su alcuni cartelli. Per le oltre 100 associazioni e partiti organizzatori, l’estate 2026 deve servire da elettroshock, poiché le misure politiche non sono all’altezza né abbastanza rapide, nonostante l’esistenza di piani climatici. Chiedono azioni di adattamento, ma anche di riduzione delle emissioni di CO2.

A Losanna, la marcia è partita con 6000 persone, secondo una stima di Keystone-ATS per poi arrivare a toccare un picco di 12’000 partecipanti secondo la polizia. Il corteo è partito poco prima delle 15.00 da Place de la Riponne, per poi attraversare il centro città in direzione dell’esplanade de Montbenon, punto di arrivo della manifestazione.

Il corteo si è fermato più volte per vari discorsi. Persone provenienti da settori colpiti dalla canicola – educazione della prima infanzia, agricoltura – hanno in particolare preso la parola. Altri hanno denunciato l’inazione politica e il sistema capitalista in senso lato, ma anche questioni più specifiche e locali, come l’iniziativa fiscale vodese del 12% sottoposta a votazione il 27 settembre.

Diversi oratori hanno insistito sulla “necessità di un sussulto popolare” per esercitare pressione sulle autorità. A questo proposito, il consigliere federale Albert Rösti è stato particolarmente criticato dai manifestanti, venendo fischiato più volte durante i discorsi. Il ministro dell’ambiente è stato anche preso di mira su numerosi cartelli, con scritte del tipo “Rösti, sei bruciato” o “Rösti nei nostri piatti, non nel Consiglio federale”.

Musica e slogan hanno accompagnato una manifestazione che ha riunito persone di tutte le generazioni. I bambini erano numerosi e talvolta portavano i loro cartelli, sui quali si poteva leggere in particolare: “Vogliamo giocare, non sudare”, “Niente lezioni a 50 gradi” o ancora “Abbiamo fatto i nostri compiti, fate i vostri per salvare la Terra”.

A Ginevra, il corteo ha riunito 7000 persone secondo gli organizzatori e 3000 all’arrivo secondo la polizia. Prima della partenza dal Parc des Cropettes, la professoressa all’Università di Losanna e coautrice del rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) Julia Steinberger ha denunciato il fatto che più di tre decenni sono andati persi a causa dell’ostruzionismo climatico delle lobby delle energie fossili.

All’arrivo in Piazza delle Nazioni, la presidente dei Verdi svizzeri Lisa Mazzone ha fustigato “i politici di destra che hanno prima negato e poi rifiutato l’emergenza climatica”. La ginevrina ha lanciato un appello a mobilitarsi per le elezioni federali del 2027 e oltre.

“I responsabili sono nelle banche, nelle società di trading, in Parlamento e nel Consiglio federale. Vogliamo speranza, costruire un futuro vivibile e giusto”, ha dichiarato.

Dopo Ginevra e Losanna, altre manifestazioni di questo tipo si terranno in diverse città del Paese fino al 2 ottobre. Ma gli organizzatori assicurano che questo è solo l’inizio. Intendono dare continuità al movimento per fare del cambiamento climatico un’urgenza assoluta e proteggere la vita.

Senza un cambio di rotta, la Svizzera potrebbe raggiungere i 50 gradi in estate entro il 2050, mettono in guardia.