The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

ABB investe nella britannica OctaiPipe

Keystone-SDA

Il gigante dell'elettrotecnica ABB ha acquisito una partecipazione minoritaria in OctaiPipe, azienda di Londra che ha sviluppato software basati sull'intelligenza artificiale (IA) per ottimizzare i sistemi di raffreddamento dei centri di elaborazione dati.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I dettagli finanziari non sono stati divulgati.

Il partenariato strategico mira a permettere uno sfruttamento dei centri di elaborazione dati realizzando risparmi energetici che possono raggiungere il 30%, si legge in un comunicato odierno di ABB.

La domanda mondiale di questo tipo di centri dovrebbe crescere fra il 19 e il 22% all’anno fino al 2030, provocando un forte aumento del consumo energetico. Fino al 40% di tale consumo è dovuto al solo raffreddamento, spiega il gruppo elvetico.

Nel 2024, i centri di elaborazione dati rappresentavano circa l’1,5% del consumo energetico mondiale, con gli Stati Uniti responsabili del 45% di questa parte. Quasi la metà dell’incremento della domanda di elettricità fino al 2030 dovrebbe provenire, negli Usa, proprio dai suddetti centri.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR