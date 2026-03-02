Abbattuti diversi aerei militari USA
Diversi aerei da combattimento americani sono precipitati questa mattina in Kuwait. Lo ha reso noto il ministero della difesa locale, precisando che gli equipaggi "sono sopravvissuti" e sono stati evacuati e trasferiti in ospedale per controlli sanitari.
(Keystone-ATS) Le loro condizioni sono “stabili”, è stato aggiunto. Il ministero della difesa kuwaitiano ha precisato inoltre che si sta coordinando con l’alleato statunitense in merito alle “circostanze dell’incidente” e sta proseguendo le indagini sulle “cause dell’incidente”.
In un video geolocalizzato dalla CNN si intravvede un jet che si schiantata a circa dieci chilometri dalla base USA Ali Al Salem. Dopo aver analizzato le immagini, l’emittente sottolinea che sembra trattarsi di un caccia bimotore F-15E o F/A-18.
Un altro video geolocalizzato dalla CNN girato nei pressi della zona di Al-Jahra, sempre in Kuwait, sembra mostrare un pilota che con il paracadute si lancia da un velivolo. Nel filmato di cui riferisce la rete americana si sente una voce affermare “Guardate, è una persona”.
La conferma arriva anche dall’Iran. Su X l’agenzia iraniana Tasnim, dopo le notizie circolate in rete, scrive che un “F-15 delle forze USA è stato abbattuto” dalle forze di Teheran ed è precipitato in Kuwait. L’agenzia afferma che “i due piloti” sono riusciti a “lanciarsi con il paracadute” prima dello schianto.